Обличчя було синє, а вона доганяла і лупцювала: на Житомирщині жінка через образу своїх дітей побила школяра

Обличчя було синє, а вона доганяла і лупцювала: на Житомирщині жінка через образу своїх дітей побила школяра

Жінка влаштувала самосуд над дитиною.

У м. Бердичів Житомирської області жінка жорстоко побила малолітнього хлопчика, бо той ображав її дітей. За це суд покарав її громадськими роботами.

Також читайте Замість зарплати отримала вазою у голову: у Черкаській області бізнеследі побила дівчину

Про це йдеться у рішенні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області, повідомляє ТСН.ua.

Жінка наказала привести школяра і побила його

За даними суду, жінка наказала старшому хлопцю після школи привести до неї учня початкових класів. Після цього вона кулаками побила дитину.

"Підозрювана завдала малолітньому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів на верхній повіці лівого ока та на лівому крилі носа, які є легкими тілесними ушкодженнями", - йдеться у вироку суду.

Влаштувала самосуд, бо соцслужби не реагували

Підозрювана у суді свою провину визнала та розповіла суду, що її 6-річна донька була в 2019 році на ставку разом із потерпілим. Там він побив дівчинку, а коли та розповіла про наругу своєму старшому брату, то потерпілий побив і його. Також потерпілий нібито кидав каміння в її дітей. Жінка зверталась до відділу у справах неповнолітніх, проте це не дало результату. А тому вона вирішила сама покарати школяра. Вона наказала старшому хлопцю після школи привести до неї малолітнього і вдарила хлопчика в обличчя.

"Впевнена, що від її ударів у потерпілого не могло бути тілесних ушкоджень, крововиливів, бо вона ж не чоловік, била несильно, долонею. Розуміє, що зробила неправильно, не мала права бити дитину, потрібно було поговорити з батьками", - розповіла суду жінка.

Побиття дитини тривало 5 хвилин

Потерпілий хлопчик розповів, що у нього дійсно був конфлікт із дітьми підозрюваної. Вони нібито хотіли зіштовхнути його у холодну воду, а тому він захищався. У грудні 2019 року старший хлопець привів його до жінки і почала його лупцювати на очах в його друзів, віком 7, 8 та 9 років.

"Жінка била його по обличчі долонями обох рук багато разів. Через що його обличчя стало синім, він два рази падав через удари. Коли був на землі, обвинувачена вдарила один раз кулаком, влучила в руку, якою він прикривався. Також била ногою в живіт, але він зігнувся і вона влучила йому в ногу. Побиття тривало хвилин 5", - сказав у суді хлопчик.

Хлопчик, який привів друга до нападниці підтвердив слова потерпілого

Хлопець, який привів дитину до агресорки, розповів, що він не знав, що жінка битиме дитину. Він підтвердив слова потерпілого, що нападниця відлупцювала його знайомого.

"Від ударів він впав, піднявся, намагався втекти, але метрів за 5 обвинувачена наздогнала і продовжила бити руками. Потерпілий знову впав і обвинувачена нанесла ще до 10 ударів - і долонями, і кулаком. Ногами не била", - розповів свідок подій.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.125 КК України. Їй присудили 150 годин громадських робіт. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Читайте також: