Облік військовозобовʼязаних за кордоном: як планують повертати чоловіків та що загрожує ухилянтам

До Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку. Законопроєктом пропонується внести низку змін до законів про мобілізацію та військову службу. У ньому, зокрема передбачені заходя, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, а також покарання за ухилення від мобілізації.

Влада також працює над питанням можливого обмеження деяких прав військовозобов'язаних українців за кордоном, які не стануть на військовий облік.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про облік військовозобовʼязаних за кордоном.

Електронні виклики до ТЦК отримають всі

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у разі ухвалення рішення про виклики до територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх надсилатимуть військовозобов’язаним і в Україні, і за кордоном.

За його словами, Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати військовозобов’язаних чоловіків про необхідність з’явитись до ТЦК через електронне сповіщення. При цьому його отримувачами будуть і ті українці, які перебувають за межами країни.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - наголосив міністр.

Рустем Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

Як Міноборони повертатиме ухилянтів з-за кордону

Міністр оборони Умєров наголосив, що стратегічне завдання України – відновлення територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року.

Міноборони України планує зробити облік військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном, та агітувати їх повертатися захищати Батьківщину.

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"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, просто закликаємо їх пройти облік. По-друге... після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивувальні... Ми йому запропонуємо рекрутинг, де він може обрати спеціальність... де він буде служити, з ким він буде служити", – каже очільник Міноборони.

Водночас він зазначив, що влада зараз працює над питанням можливого обмеження деяких прав українців за кордоном, які не стануть на облік.

"Але ми консультуємося тут... із правоохоронними органами, Міністерством юстиції... Але фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості для того, щоб у людини-військовослужбовця було право... Які категорії обмежень будуть запроваджені – це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, залежатиме від голосування", – пояснив міністр.

Як військовозобов'язаним за кордоном вручатимуть повістки

Умєров зазначив, що в Україні за останні півтора місяці консолідували всі бази даних, щоб розуміти, скільки українських чоловіків призовного віку після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

"Тобто бачимо, скільки у нас в Україні (військовозобов'язаних - ред), скільки за кордоном, перевіряємо це разом з МЗС, тобто у нас є така інформація…. Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", - уточнив міністр.

Як каратимуть ухилянтів за кордоном

Народний депутат від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зазначив, якщо людина перебуває за кордоном, вона теж має пройти цю ідентифікацію, а якщо не пройде, то це означає, що "будуть наслідки".

"Одним із наслідків, наприклад, може бути – не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона (людина - ред.) не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", - розповів він.

За його словами, зміни будуть і щодо банківських послуг.

Банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо цей військовий облік.

"Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки. Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, вона має пройти цю ідентифікацію. Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім – ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована", - резюмував нардеп.

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