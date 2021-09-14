Обмеження руху і перевірка документів: у Київській області проведуть антитерористичні навчання

Під час навчань можливе обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка документів.

СБУ впродовж наступних трьох днів проведе планові антитерористичні навчання на території Білоцерківського та Обухівського районів Київщини.

Про це йдеться 13 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

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Силовики в кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах. Під час навчань можливе тимчасове обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян із проханням: із дому виходити з документами.

"Коли відпрацьовуються елементи диверсійним проявам, звичайно диверсанти можуть під виглядом бабусь або дідуся з онуком проникнути на територію якогось об’єкту. Тому документи будуть перевірятися обов’язково. Просимо населення зберігати спокій і з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей", — говорить речниця ГУ СБУ у Києві та Київській області Ольга Супрун.

Новини України: у Київській області три дні відбуватимуться антитерористичні навчання СБУ

Нагадаємо, що у Білорусі розпочалися масштабні військові навчання, до яких уперше доєдналися і бойовики з Донбасу.

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