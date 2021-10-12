Обмеження щодо перевезень пасажирів в Україні: хто і як контролюватиме дотримання нових правил

Обмеження щодо перевезень пасажирів в Україні: хто і як контролюватиме дотримання нових правил

Відповідальність за виконання нових правил покладена на перевізників. Проте як це виконати, перевізники поки що не знають.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко трохи роз'яснив, кого і як возитимуть після 21 жовтня. Напередодні Кабмін затвердив нові правила міжрегіонального перевезення. Згідно з ними, щоби дістатися з однієї області до іншої, всім водіям та пасажирам необхідно бути або щепленими, або з ПЛР тестом. Неповнолітніх, за словами міністра Ляшка, ці зміни не стосуватимуться.

А хто і як контролюватиме пасажирів, йдеться 12 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Автостанція "Київ". Звідси зусібіч роз’їжджаються маршрутки та автобуси. Один з них їхатиме на Рівненщину. Водій запевняє, що вакцинований, і що знає, про урядову новацію, яка чекає на перевізників уже від наступного тижня.

Уже від 21 жовтня, щоб дістатися з однієї області до іншої, всім водіям та пасажирам необхідно буде мати:

Документ, що підтверджує наявність однієї дози вакцини в "жовтій" зоні та повний курс вакцинації для "помаранчевої" та "червоної" зон.

Сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, довідку про одужання від COVID-19 у додатку "Дія". Іноземні сертифікати також діятимуть.

Негативний ПЛР-тест або експрес-тест на визначення антигену, зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Відповідальність за виконання покладена на перевізників. А як це виконати, перевізники поки що не знають.

Новини України: хто і як контролюватиме дотримання нових правил міжрегіонального перевезення

"Я збираюся вакцинуватися тільки для того, щоби залишитися на роботі. Тільки запитання, кого я буду возити — повітря?", — жаліється водій Михайло біля каси.

Касирка теж каже, що її перевіряти наразі не уповноважували.

Як пасажири ставляться до новації, що їх просто так не возитимуть — думки розділилися. У салоні лише троє щеплених і аж один у масці. Нещеплені виступають проти обмежень.

Нові правила не поширюватимуться на перевезення в межах міста чи області. Але стосуватимуться всіх автобусів, маршруток, залізниці та літаків, які курсують між областями.

Це потяг Київ — Рахів. Як перевіряти пасажирів і головне, чи завертати тих, хто прийде з квитком, але без серитифікату чи тесту — в провідника відповіді поки що немає.

Як перевіряти у великої кількості людей документи на COVID-безпечність, сьогодні відпрацювали у Львові. Тут великий футбол. Збірна України гратиме з Боснією та Герцеговиною. На матч пускають лише щеплених або з ПЛР тестом чи експрес-тестом на антиген, який можна зробити просто перед входом за 300 грн. Із позитивним тестом на поле не пускають. Гроші за квитки не повертають.

Як діятимуть із пасажирами наземного транспорту, які прийдуть із квитком, але без довідки чи сертифікату. Чи повертатимуть їм гроші? Про все детально обіцяють пояснити у міністерствах. Міністр охорони здоров’я вже заспокоїв, що новації не стосуються неповнолітніх. Пасажирів до 18 років возитимуть як і раніше.

Нагадаємо, що в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила для пасажирських перевезень між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України.

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