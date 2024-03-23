"Обмежено придатних" відправлятимуть на повторний медогляд: нардеп – про зміни у мобілізаційному законі

Тепер кожна людина справді отримає чітке визначення – чи вона може воювати і захищати країну, чи може бути списана в запас і перейти до цивільного життя.

"Обмежено придатних" до служби в ЗСУ відправлятимуть на повторний медогляд.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславськийв ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи деталі нового закону.

"Ми змінили концепцію загалом визначення придатності або непридатності до військовох служби. В мирний час за всі роки незалежності існували три категорії осіб: категорія, яка визнавалася придатною до військовох служби, категорія, яка визнавалася непридатною до військової служби, категорія, яка визнавалася обмежено придатною до військової служби в мирний час, але придатною до військової служби в військовий час", – зазначив він.

Веніславський нагадав, що на сьогоднішній день вже два з лишнім роки йде повномасштабна війна і загальна мобілізація, тому питання обмеженої придатності було достатньо сенситивним. Багато осіб, які були свого часу визнані обмежено придатними, за медичними показниками у воєнний час можуть бути визнані придатними до військової служби.

"Ми цим законом змінили концепцію і для того, щоб уникнути будь-яких спекуляцій, ті особи, які були обмежено придатні, мають пройти повторний протягом дев'яти місяців огляд військової лікарської комісії і бути визнаними або придатними, або непридатними до військової служби", – наголосив він.

Водночас народний депутат Олег Синютка заявив, що він би не наголошував на питанні, що упродовж дев'яти місяців треба пройти повторне обстеження. Він наголосив, що ключове питання полягає в тому, що з української армії зникне термін "обмежено придатний".

"З цим терміном сьогодні є великі проблеми. Перша проблема – корупція... За терміном "обмежено придатний" дуже часто були хабарі, неправомірні рішення. Тепер кожна людина справді отримає чітке визначення – чи вона може воювати і захищати країну, чи може бути списана в запас і перейти до цивільного життя", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада України 21 березня 2024 року ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт Закону №10313 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. У законі прибрали поняття "обмежено придатний" для чоловіків призовного віку, залишивши норму про повну придатність або непридатність. Висновок про придатність або непридатність до військової служби, як і раніше, визначатиме військово-лікарська комісія.

Нагадаємо, законопроєкт №10313, крім збільшення прав військових, передбачає заборону розміщувати певну інформацію в Інтернеті.

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