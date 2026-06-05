Обмін полоненими 5 червня: як Україна зустрічала звільнених з полону героїв

Обмін полоненими 5 червня / © Володимир Зеленський

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Цієї п’ятниці, 5 червня, в межах обміну полоненими Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих тюрмах ще від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Загалом від початку повномасштабної війни завдяки зусиллям перемовників було звільнено вже 9445 українців.

Про найсвітліші миттєвості зустрічі звільнених українців та їхні перші емоції на рідній землі йдеться у сюжеті ТСН для телемарафону «Єдині новини».

Довгоочікувана зустріч та перші дзвінки

Серед звільнених цього разу — 185 військових та один цивільний. Наймолодшому з повернутих виповнилося 26 років, а найстаршому — 62 роки. Переважна більшість із них є солдатами та сержантами, проте вдалося повернути і двох офіцерів.

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На рідній землі колишніх бранців зустрічали з українськими стягами та прапорами їхніх рідних бригад. Багато хто з них одразу просив телефон, аби вперше за довгі місяці чи навіть роки почути голоси своїх найрідніших людей.

Історії незламності та вірності

Кожен із повернутих має власну історію боротьби та виживання у надскладних умовах. Військовий Максим, який провів у неволі два з половиною роки, просто на кордоні отримав фотографію свого маленького сина. Чоловік бачив дитину ще п’ятимісячним немовлям, а повернувся якраз напередодні його третього дня народження.

Інший захисник, Ігор із 43-ї бригади, вийшов з автобуса загорнутим винятково в український прапор. Він принципово відмовився вдягати російський одяг, бажаючи торкатися лише рідного стягу. Водночас під час розмови зі знімальною групою ТСН морський піхотинець Олександр Сауленко розповів, що цілий рік провів у камері з їхнім колегою Дмитром Хилюком, і передав йому щирі вітання.

Герої Маріуполя та незмінна підтримка

Цього разу додому повернулися 130 представників Збройних сил та 55 службовців Міністерства внутрішніх справ. Найбільшу групу звільнених становлять 102 оборонці Маріуполя. Серед них є навіть безпосередній учасник легендарної вертолітної спецоперації «Авіапрорив» до заблокованого міста.

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Військовий Вадим Петлюшенко перебував у ворожому полоні понад чотири роки після наказу про вихід з «Азовсталі». Він пройшов через страшні катівні Оленівки, Горлівки та Алтайського краю, але не втратив віри в Україну. Звільнені захисники довели, що чудово пам’ятають слова державного гімну, гучно заспівавши його одразу після обміну.

Народна зустріч на шляху додому

Дорогою від кордону колону зі звільненими героями традиційно зустрічали небайдужі українці. Місцеві жителі сіл на Чернігівщині масово виходили на вулиці попри будь-яку погоду, аби привітати колону автобусів та швидких. Жінки та діти радісно махали прапорами, вигукуючи слова безмежної вдячності.

Деякі з цих місцевих жителів мають власну болючу історію очікування рідних із фронту чи російського полону. Місцева мешканка Людмила Миколаївна вже дочекалася сина та зятя з неволі, а тепер виходить зустрічати інших оборонців. Усі ці люди об’єднані спільною вірою та надією обов’язково побачити кожного українського героя вдома.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 червня, до України вдалося повернути п’ятьох громадян, депортованих Росією з окупованих територій. Серед них — 74-річна жінка в тяжкому стані, яка пересувається на колісному кріслі та потребує постійного догляду.

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