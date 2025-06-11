Обмін полоненими: як це відбувається і чому не повідомляють точну кількість звільнених захисників

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

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Напередодні минув другий етап великого обміну полоненими, про який було домовлено на останній зустрічі у Стамбулі. Кількість наших воїнів, що повернулися з полону, наразі не називають. Її буде оголошено за кілька днів, коли додому повернуться всі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.



З полону додому повертаються наші воїни з найважчими пораненнями. Від кордону їх доставляють швидкими.

Білосніжну вишиванку Олександра видно здалеку. Це — його подарунок. З полону він повертається у власний день народження.

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Назарій та Олексій чекають на допомогу, аби вийти зі швидкої. Хлопці — бранці Маріуполя, в полоні провели по три роки.



У понеділок відбувся перший етап — 66 обміну. Перший дзвінок вже вільного воїна Дмитра заскочив його маму та кохану просто посеред вулиці. Вони неймовірно щасливі, що син та коханий вже в Україні.

“Діма, спасибі тобі і богові спасибі”, - кажуть жінки.

На цьому, першому етапі, повертали наймолодших бранців. Захисникам — до 25 років. Аміна — виглядає свого Івана серед хлопців, що повернулися біжить до свого Іванченка. Хлопці йдуть тісним коридором, який утворили родичі полонених та зниклих безвісти. Вони тут щоразу, коли повертаються наші. Аби дізнатися бодай якусь інформацію про своїх рідних.



“Спільнота батьків та рідних зниклих безвісти та полонених тут надзвичайно міцна. Сьогодні тут ми зустріли маму хлопця, що повернувся додому в квітні, втім, сьогодні вона знову приїхала сюди”, - каже журналістка ТСН.

Оля три місяці тому, дізнавшись, що її син є у списках, втратила свідомість від щастя. Розказує — її боєць нині на реабілітації, оговтується після полону. Вона натомість з тими, хто колись підтримував її.

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Оператор ТСН Андрій Романок їздить на обміни із портретом брата. Його Юра зник минулої осені. Андрій їздить на обміни, аби показувати щастя інших, і чекати на власне диво.

Цей, шістдесят шостий обмін триватиме ще кілька днів: кількість етапів, що заплановані, не оприлюднюють, аби плани не зірвалися. І аби якомога більше людей, що живуть надією на повернення рідних відчули щастя зустрічей та обіймів.

Що відомо про обмін полоненими

10 червня Україна повернула з полону ще одну групу наших військовослужбовців — тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів . Точна кількість звільнених наразі не розголошується.

9 червня відбулася перша частина великого обміну полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися молоді військовослужбовці до 25 років. Їхня кількість також не уточнювалася.

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, чому Україна два дні не називає кількість звільнених з полону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 08:00 новини 11 червня. УДАР ПО ТАМБОВУ! Київ після НАЛЬОТУ ШАХЕДІВ!