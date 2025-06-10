Обмін полоненими: як в Україні зустрічали звільнених захисників (щемливе відео)

Українці зустрічають звільнених з полону захисників / © ТСН

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Другий етап обміну військовополонених очікується вже сьогодні. Напередодні додому повернулись кілька десятків наших захисників — це піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники та бійці тероборони. Точну кількість координаційний штаб з питань військовополонених не розголошує. Відомо, що всім звільненим не більше 25 років, і всі вони мають важкі поранення або захворювання.

Напередодні, під час першого етапу обміну, хлопців зустрічали кілька знімальних груп ТСН, зокрема, і кореспондентки Мар’яни Бухан.

У селах прикордоння Чернігівщини працює система оповіщення, яка закликає людей йти, зустрічати на трасі звільнених з полону українців.

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Зустрічають звільнених з полону захисників квітами, прапорами і свіжо нафарбованими плакатами. Місцеві готові стояти на трасі в очікуванні годинами.

Вже майже шестикласник Максим показує руки, з яких не зміг відмити фарбу. Він тільки-но малював плакат з написом «Героям слава», на якому поставив відбитки своїх долоньок. Про це його попросила сусідка Тетяна.

До обміну ще кілька годин, а далі по трасі вже теж чекають. Одна із груп людей обрала стратегічну точку для зустрічі. Звідси автобуси зі звільненими буде видно здалеку.

«Дуже переживаємо за кожного з них, щоб вони були живі-здорові і поверталися додому», — кажуть місцеві.

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Виходять на дорогу і дорослі, і малі. І ось нарешті ця мить, яку тут чекають годинами.

Зустріч звільнених з полону захисників / © ТСН

Біля лікарні, куди везуть звільнених хлопців, теж натовп людей. Тут обійми, радість і сльози. Всім, кого вдалось повернути — не більше 25 років. Але в усіх або важкі хвороби або тяжкі поранення.

«Хлопці після тривалого полону, вони потребують спокою, вони потребують уваги лікарів», — каже Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань військовополонених і зниклих безвісти.

Нагадаємо, сьогодні, відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років, а також важкопоранені.

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