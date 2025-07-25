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- Ексклюзив ТСН
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Обмін полоненими: Україна повернула останнього захисника острова Зміїний — як це відбувалось
Напередодні відбувся черговий обмін полоненими. Кого вдалось повернути додому?
250 українців цього тижня повернулись з російського полону. Це був 9 етап обміну за Стамбульськими домовленостями. І за спостереженнями наших журналістів, саме в цьому етапі було найбільше рідних, які особисто зустріли і змогли обійняти тих, на кого так довго чекали.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.
На повернення з полону журналісти та родичі військових чекали понад 10 годин. Люди щохвилини зазирали в телефони — про те, що обмін відбувся, а рідних звільнили Координаційний штаб має повідомити «смс».
Родичі кажуть, що тільки-но отримають повідомлення — кричатимуть від щастя. Звільнені з полону українці повертаються додому близько 22:00.
«Це один з найемоційніших обмінів цього року — серед тих, хто дочекався так багато рідних, друзів, знайомих, побратимів. Першими заїжджають три швидкі допомоги — у них важкохворі чи поранені. Хлопці у швидких здивовані зустріччю. Після цього 5 великих автобусів заїжджають до двору — ми десятки разів бачили, як це буває, але щоразу хвилюємось разом з рідними та разом із хлопцями. Звільнені заледве встигають вийти з дверей як потрапляють у обійми», — йдеться у сюжеті ТСН.
«Повертаються наші захисники з різних напрямків. Це — сержантський та рядовий склад, але є декілька офіцерів. Сьогодні повернувся останній захисник острова Зміїний», — каже речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Хлопці — худі та виснажені, бліді та змарнілі. Але в людей, які одночасно плачуть та сміються від щастя, на них великі плани — залюбити та відгодувати, аби надолужити втрачене за роки та місяці розлуки.
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