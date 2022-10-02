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Оборонець Маріуполя Діанов розповів, чим планує зайнятись після лікування

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Оборонець Маріуполя Діанов розповів, чим планує зайнятись після лікування

Оборонець Маріуполя Михайло Діанов планує відкрити свою майстерню з обробки металу.

Він зазначив, що він давно про це мріяв, але раніше у нього не було на це грошей, проте зараз планує реалізувати свої плани у життя. 

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН в рамках національного телемарафону.  

"Я планую відкрити свою майстерню. Щодо мого лікування, то є спонсори, які досить забезпечені коштами. Мені сказали, що не варто хвилюватись - все буде добре. Там такі люди, що я їм довіряю. Пізніше розкажу, бо поки немає дозволу на оприлюднення інформації. Я завжди хотів відкрити майстерню, але я розумів, що обладнання дуже дороге. Я постійно дивися ролики на Youtube і шукав доступне обладнання", - сказав морський піхотинець. 

Нагадаємо, знаменитий морпіх з "Азовсталі" розповів про пройдений "концтабір" і про сльози, яких не було.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
417
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