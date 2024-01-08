Оборудка на мільярд: затриманого чиновника Мінборони викрили у рекордній корупції

СБУ разом із ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на черговій корупційній схемі! Як ексчиновник закуповував для ЗСУ бракований одяг та амуніцію за шалені кошти.

СБУ разом із ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на черговій корупційній схемі. За даними правоохоронців, скандальний чиновник закупив українським захисникам браковані бронежилети, до того ж нажилися на цьому росіяни. На рахунку ексвисокопосадовця є й інший не менш “дороговартісний” скандал.

Про кого йдеться та деталі чергового корупційної оборудки, розповів журанліст Артем Зябкін.

Розікрав бюджет на ЗСУ

Замість якісних бронежилетів для ЗСУ — мільярди бюджетних коштів на рахунки росіянам. Напевно, саме такою логікою і користувався скандальний ексзаступник міністра оборони України. Йдеться про вже всім добре знайомого В’ячеслава Шаповалова. За даними Служби безпеки та Державного бюро розслідувань Шаповалов 2022 року разом зі спільниками закупив для бійців ЗСУ партію неякісних бронежилетів майже на мільярд гривень.

Замовили засоби захисту в однієї з східноєвропейських фірм. Перед відправкою на фронт їх перевірила спеціальна комісія. Виявилося, що бронежилети не просто недостатньо якісні, а буквально несуть загрозу бійцям.

Контррозвідники Служби безпеки спільно з ДБР викрили новий епізод злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України. Разом зі спільниками 2022 року він закупив ще одну партію неякісних бронежилетів для українських військових, чим розтратив понад 948 млн бюджетних гривень.

За даними слідства, до оборудки причетні також двоє колишніх підлеглих фігуранта — ексочільник Департаменту держзакупівель Міноборони та колишній керівник Центрального управління матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Ловити Шаповалова було не потрібно — той і так перебував під вартою через інший корупційний скандал. Саме він керував закупівлями зимових курток для ЗСУ.

Тоді Шаповалов разом із спільниками уклав контракт з однією з іноземних компаній та здійснив закупівлю неякісної військової форми на майже один млрд гривень. Ба більше, слідство зазначило, що за цими договорами було здійснено стовідсоткові оплати, а гроші від оборудки в кінці кінців пішли рашистам. Після того, як продукція надійшла до України, з'ясувалося, що вона не відповідає українським вимогам до якості. Тобто виходить, що цей горе чиновник буквально розтасткав по своїй кишенях та колег 2 мільярда бюджетних гривень.

Фото: Державне бюро розслідувань

Для реалізації злочинної схеми у 2022 році її організатори уклали договір на постачання великої партії бронежилетів з однією із східноєвропейських компаній, бенефіціарними власниками якої є громадяни держави-агресора.

Однак експертиза придбаних бронеплит показала, що вони не відповідають заявленому класу захисту і таким чином становлять небезпеку для життя військовослужбовців у бойовій обстановці.

Фото: Державне бюро розслідувань

Накрав "на все життя"

Але і на цьому далеко не все. Ви мабуть точно пам’ятаєте усім відомий скандал навколо закупівель у міноборони - до речі один з перших, а саме так звані “яйця по 17 гривень”. Наприкінці 22-го як тільки скандал витік у мережу у міноборони все спростовували, але звернулися до СБУ, щоб ті таки все перевірили і розібралися! А вони взяли і зробили це. Да так, що уже у січні 23-го Шаповалов, який як раз і відповідав за харчове забезпечення, пішов у відставку “за власним бажанням”, а потім у лютому його разом із директором департаменту забезпечення Богданом Хмельницьким затримали та вида ли підозри.

Обікрав країну на численні мільярди

Тож порахуємо “здобутки” Шаповалова і компанії: більше 13,5 мільярдів гривень на харчах, ціни на які у закупці були вищими в 2-3 рази ніж на полицях в київських супермаркетах, вважайте викинуті мільярди на куртки і бронежилети… і я майже впевнений, що правоохоронці ще не завершили усі слідчі дії. Як казав класик української політики:

Якщо вину Шаповалова доведуть, то йому загрожуватиме до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На жаль, ще одного підозрюваного по перелічених справах ще не знайшли.

Нагадаємо, колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

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