Обов'язкова англійська мова в Україні: знання з декого почнуть вимагати вже за 2 роки, а комусь дозволять повчити - 4

За кілька років, коли закон запровадять - англійська має стати помічною у багатьох сферах - це медична служба і поліція, які мають зрозуміти прохання про допомогу.

Президент Володимир Зеленський вже подав до Верховної Ради законопроект про англійську мову в Україні. Її за кілька років мають обов’язково вивчити державні службовці різних категорій, екстрені служби. З часом запровадять англійську у всіх дитсадочках, йдеться в ТСН.

У мерія Івано-Франківська на англійську мову роблять ставку, багато працівників її вчать. Мер Руслан Марцинків не без проблем із граматикою теж спілкується іноземною. “Думаю, більшість не з нуля будуть, мають якусь базу, тому практик не стільки є, але якщо закладати, працювати над цим, то може вийти”, - переконує він.

Законопроєкт про застосування англійської мови в Україні - вже у парламенті. Стосується це не лише службовців, а й повсякденних сфер життя. Впроваджуватиметься поступово, і це - не примус, а перевага.

Розширений список держслужбовців-поліглотів має затвердити Кабмін. Для кожної категорії буде перехідний період. Наприклад, керівник обладміністрації складатиме іспит з англійської через два роки після ухвалення закону. “А от, поліцейські чи військовослужбовці, для них передбачено 4 роки. І цей відлік навіть не розпочинається поки не завершиться воєнний стан і зрозуміло, що ніхто там з окопів, чи з несення служби не займався ще англійською мовою”, - пояснює депутатка Євгенія Кравчук.

На державній службі зараз понад 160 тисяч чиновників. Вже рік як для них діє спеціальна програма із вивчення англійської - безкоштовна. “Система дозволяє в будь-який час займатися. Тобто ти сам собі обираєш зручний для себе час, вибудовуєш свою траєкторію навчання”, - каже голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина.

Молодшим легше вчити мову, старше ж покоління службовців має бути конкурентним, а тому за англійську має взятись - курси зручні і для них. “Коли ти займаєшся індивідуально, ти не соромишся, що можливо неправильно щось проговорюєш”, - кажуть “учні”.

Україна зараз має використовувати усі можливості, щоб світ не забував про наші пріоритети і прагнення. За кілька років, коли закон запровадять - англійська має стати помічною у багатьох сферах - це медична служба і поліція, які мають зрозуміти прохання про допомогу. А ще оголошення у транспорті, таблички у музеях. А от чи буде обов’язковим показ фільмів в кінотеатрах мовою оригіналу - англійською - про це в парламенті може виникнути дискусія.

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