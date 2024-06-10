Обов'язкове знання англійської мови в Україні: кого без цього не візьмуть на роботу та, як можна вивчити іноземну

Народні депутати ухвалили закон, який покликаний підвищити рівень знання англійської мови у різних категорій державних службовців, а також серед маленьких українців. Зокрема - англійська стане обов'язковою у дитячих садках. А також - для кандидатів на високі державні посади.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

В Україні у дитсадка із вересня 2026 року повинні викладати англійську мову. У менших групах - у вигляді гри, у старших - як уроки.

Законотворці кажуть - навмисне дали відстрочку початку дії норми, щоб освітяни встигли підготуватися.

"Це не означає, що всі вихователі в садочках мають здавати тест на англійську. Ні. Достатньо якогось молодого фахівця, який якраз закінчить педінститут, а мова англійська має бути обов'язковою в педінституті, звичайно, зможе викладати. Або ж це можуть бути якісь на чверть ставки шкільний вчитель, або хто викладає для першачків, ну там для початкової школи", - каже народна депутатка Євгенія Кравчук.

Євгенія Кравчук

Найбільше суперечок у первісному варіанти законопроєкту викликала пропозиція повністю прибрати україномовний дубляж фільмів, натомість лише титрувати стрічки. Після гарячих дискусій депутати вирішили компенсувати кінотеатрам показ стрічок мовою оригіналу. Але таких сеансів може бути не більше 10 відсотків. І - у зручний для глядача час.

Через два роки після закінчення воєнного стану претенденти на посаду голови або заступника очільника райдержадміністрації муситимуть скласти тест на англійську не нижче рівня B1. Не всі опитані ТСН чиновники готові до такого випробування.

Для цього на порталі "Дія. Освіта" є чимало інструментів. Для початківців найкориснішою є програма "Промова". Її можна скачати як застосунок на смартфон або користуватися з комп'ютера. Вивчати можна різні мови.

Застосунок "Промова"

Реєстрація займає всього декілька хвилин. Важливо - вам потрібно буде ідентифікувати свою особу через "Дію", адже "Промова" є безкоштовною лише для громадян України - до листопада 26-го року.

У кого рівень англійської достатній, може скачати програму "Лайбраріус". Там у безкоштовному доступі - одна тисяча книжок різних жанрів.

Кандидати на посаду очільника вищого навчального закладу - ще одна категорія громадян, які муситимуть довести володіння англійською. Ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин почав вивчати англійську мову ще за радянських часів. Ухвалений закон вимагає знати англійську не лише у топ-чиновників. Патрульні поліцейські, лікарі екстрених служб так само повинні вміти поговорити з іноземцями. Веж за два роки після завершення воєнного стану оператори швидкої повинні вміти прийняти виклик англійською, а за чотири роки - лікарі в приймальних відділеннях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без знання англійської не візьмуть на роботу! Для кого іноземна стане обов'язковою?

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