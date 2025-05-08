Обрання нового Папи: експерт шокував, чому кардинали можуть відмовитись від престолу

Конклав / © Associated Press

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Кардинал, якщо його обрали новим Папою Римським, може відмовитись від престолу. І тоді Конклав триває далі.

Про це у коментарі кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів Денис Коляда, радник міністра закордонних справ з релігійної дипломатії.

Він зазначив, що кардинали можуть обрати Папу Римського, проте якщо він відмовиться, то засідання Конклаву триватиме. Денис Коляда зауважив, що не всі кардинали хочуть стати понтифіками.

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«Можливо, вчора когось вибрали, але він відмовився: через вік, через медійні моменти. Бо це відповідальність. Ти стаєш в’язнем Ватикану. Вони живуть у своїх країнах, зі своїми традиціями. Я знаю, що покійному Папі Франциску перебування у Ватикані давалось важко, бо він любив спілкуватись із людьми, а тут його обмежували з міркувань безпеки. Будь-яке твоє слово стає причиною заголовків у медіа», — сказав радник міністра закордонних справ з релігійної дипломатії.

Нагадаємо, кардинали Римо-католицької церкви 7 травня розпочали процес обрання нового Папи Римського. Вони будуть ізольовані від зовнішнього світу доти, поки не визначаться з особою, яка, як вони сподіваються, зможе об’єднати глобальну, але розділену Церкву.

Сьогодні Конклав знову не обрав нового Папу Римського.

Папа Римський Франциск помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Санта-Марта у Ватикані. Труну з його тілом було виставлено в соборі Святого Петра.

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