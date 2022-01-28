Він усвідомлював те, що накоїв: що кажуть військові та психологи про поведінку 20-річного стрільця з Дніпра

Він усвідомлював те, що накоїв: що кажуть військові та психологи про поведінку 20-річного стрільця з Дніпра

Фахівці вважають, що у стрільця міг бути внутрішній конфлікт.

20-річний Артемій Рябчук міг розстріляти чотирьох колег та 35-річну жінку через особисті образи.

Про це 27 січня йшлося у сюжеті ТСН.19:30.

Психолог вважає, що підозрюваний усвідомлював, що накоїв

ТСН поспілкувалась із трьома фахівцями, які працюють із військовослужбовцями. Вони проаналізували поведінку підозрюваного у жорстокому вбивстві 5 людей. Андрій Козінчук – військовий психолог. Він проаналізував відео допиту хлопця одразу після його затримання.

"Людина у шоковому стані, у нього реакції, які можуть здивувати. Наприклад, посмішка з самого початку. Йому насправді нерадісно. Хлопець тримається впевнено, подекуди, здається, навіть пишається, тим що зробив, і смакує деталі вчинку", – каже психолог.

Андрій Козінчук вважає, що Артемій Рябчук усвідомлює те, що накоїв.

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"Для того, щоб не доповіли, йому довелося стріляти в жінку. Він пояснює свої дії не з точки зору етики, а з точки зору логіки", – наголошує психолог.

Мотивів вбивства на фрагменті відео строковик не пояснює. Тож психолог припускає, що образа довго зростала всередині.

"Що було тригером, ми не можемо знати. Те, що інформаційне поле повпливало на його психологічний стан – це однозначно", – додає психолог.

У стрільця міг бути внутрішній конфлікт

За даними депутатки від "Слуги народу" Юлії Яцик, Артемія Рябчука у військовій частині справді цькували, а колеги називали "стукачем".

"Внутрішній конфлікт. Можливо, не помітили, в тому числі психологи й командири. І, можливо, вже пішов ланцюжок порушення статуту. Деталь, маленька деталь порушується, і це дає можливість людині, яка знаходиться на вершині психічного розладу, заволодівати зброєю. І тоді вже усе, як це називається, "планка поїхала", – каже колишній керівник управління кримінальної розвідки ГУБОЗ МВС Валерій Кур.

В армії бракує досвідчених психологів

"Дідівщина" в казармах уже потрохи вимирає. Втім, залишає інститут наставництва, без якого в жодній армії поки що ніяк.

"Статистика за 2016 рік – 256 випадків небойових втрат за рік. У ту цифру входить все, що не пов’язано з втратами через вбивства ворогом. Зокрема, це – самогубство, доведення до самогубств і це імітація під самогубства", – каже полковник Збройних сил, начальник управління інформаційних операцій ООШ Анатолій Кравчук.

І тут полковник збройних сил наголошує на двох проблемах. Це – брак досвідчених військових психологів та нестача військовослужбовців. Це призводить до неякісного відбору новобранців.

Нагадаємо:

Солдат-строковик отримав автомат АК-47 і розстріляв із нього 10 людей. Внаслідок чого загинули його чотири товариші по службі та одна жінка. Ще п'ятеро постраждалих потрапили до лікарні. Нині за їхнє життя борються медики.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш", де 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців.

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