Образи військових у храмі на Хмельниччині: священник МП пояснив дії парафіян і не збирається виконувати рішень влади

У Красилові на Хмельниччині представники Московського патріархату ображали військових. У цьому містечку віряни УПЦ МП відмовляються віддавати храм, який за документами вже перейшов до громади ПЦУ. Протистояння ледь не дійшло до силового штурму, йдеться в ТСН.

На відео, яке шириться Мережею, біля центрального храму Красилова прихожани Московського патріархату кричать ганьба військовим та членам комісії, які прийшли описати майно церкви. Храм вже давно перейшов до ПЦУ. Ті, на кого кричать - обурені. “Ганьба, що ми хочемо перейти в православну церкву, за те що люди хочуть молитися українською мовою, за те що люди хочуть миру, перемоги і не чекають тут рашистів”, - каже голова парафіяльної ради Юлія Бабійчук.

Проклинали і не підбирали слів, обурюється пані Русіна, навіть на адресу її батька та інших бійців, загиблих на фронті. “Для них вони служать рогатому сатані, таке порівняння вони сказали. Такі слова… Вони повністю зневажають всіх воїнів і мого батька так само, зважаючи, що у нас того дня був день жалоби, привезли ще одного воїна, який боронив і захищав нас”, - каже місцева мешканка.

Після того двері храму зачинені, а ворота обмотані ланцюгами. Настоятеля Московського патріархату погодився відповісти ТСН телефоном, чому його парафіяни ображають ветеранів. “Це емоції були, так, можливо, неправильно кричати, це були емоції людей і їх можливо зрозуміти”, - переконує він.

Такі емоції - пояснює, викликало рішення громади перейти до ПЦУ і забрати у нього храм. Натомість, у ревізійній комісії переконують, що діяли за законом. “Згідно виписки, цей храм є власністю православної церкви України, ми вас просимо добровільно віддайте ключі і на цьому завершимо. Вони сказали, що для них ці всі закони не писані, свої правила, це їхня власність”, - розповідає член ревізійної комісії Марина Слободянюк.

Міняти своє рішення отець Віталій не збирається і впевнений у своїй правоті.

Міняти своє рішення отець Віталій не збирається і впевнений у своїй правоті. “Головою парафіяльних зборів і будь-яких рішень - є я. Я ці збори не організував, вони самі зробили, і ті підписи, котрі пішли на перереєстрацію, це підписали люди, які ніякого стосунку до нашої релігійної громади не мають”, - запевняє настоятель храму отець Віталій Дунець.

В міській раді Красилова не хочуть силового протистояння, тож пропонували прихильникам Московського патріархату мирно вирішити питання, але відповіді не дочекалися. “Ми зверталися священиків УПЦ переконували, щоб вони добровільно, разом з парафіянами перейшли до ПЦУ незалежної церкви. Але такого не сталося і ми вимушені були в квітні ухвалювати рішення про заборону Московського патріархату на території”, - каже Красилівський міський голова Ніла Островська.

Тепер громада готує позов до суду і сподіваються, що прихожани Московського патріархату перепросять у військових.

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