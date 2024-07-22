Обрив троса на атракціоні в Києві: нові подробиці трагедії і що каже власник канатної дороги

Лише після трагедії люди почали скаржитись на роботу атракціону

Знайдено тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром у Києві. Загиблого знайшли на дні річки за 30 метрів від берега після майже доби пошуків, повідомила київська поліція. Трагедія сталася напередодні під час спуску 20-річного юнака. Його брат проїхав хвилиною раніше та чекав його на іншому березі.

У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт", а також "службова недбалість".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Що відомо про трагедію

У Києві очевидці зафіксували на відео момент обриву тросу. Одразу всі намагають хоч якось допомогти і витягують трос з води. Канат дістають, але без людини. Відомо, що у воді залишається 20-річний хлопець. До пошуків тоді долучають катери, водолазів та поліцію.

7 годин пошуків - всі розуміють, що шансів знайти хлопця живим вже немає. На ніч операцію призупиняють. Вранці рятувальники повертаються на Дніпро, за кілька годин повідомляють: тіло юнака відшукали на глибині 8 метрів та за 30 метрів від берега.

"Доба після трагедії. Канатна дорога не працює. На місці де вона бере свій початок нема ані відвідувачів, ані працівників, ані слідчих дій, які ще тут напевне не розпочалися. Ми відшукали лише табличку "стороннім вхід заборонено. Це небезпечно", - каже журналістка ТСН.

Атракціон

Що відбувається на місці трагедії

Ця канатна дорога з правого берега Києва на Труханів острів має довжину 542 метри. Щоб проїхати її на спеціальній підвісці, треба було заплатити 800 гривень. Швидкість спуску на канаті могла сягати 80 кілометрів за годину. Залишається здогадуватись, яка була сила удару в момент відриву тросу.

Тролей над Дніпром довгий час працював у Києві під егідою приватних власників. Згодом закрився на реставрацію і повернувся оновленим і приватним. Не працював у часи коронавірусу та на початку повномасштабного вторгнення. Рік тому зіплайн знову отримав дозвіл на роботу.

У Києві обірвався трос, через що загинув молодий хлопець

Лише після трагедії люди почали скаржитись на роботу атракціону

У соцмережах після трагедії почали писати десятки скарг на недостатній інструктаж чи то ненадійне спорядження на момент злету. Втім офіційно скарг від громадян на роботу атракціону, кажуть у КМДА, не надходило. Відтак, додаткових обов'язкових перевірок не було. Бо нині, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу

За законом - технічну перевірку щороку повинен ініціювати сам власник. Чи була вона у 2024-ому поки невідомо. Власник тролею каже - всіляко допомагатиме слідству

У поліції уже відкрили справу за двома статями порушення правил безпеки та службова недбалість. Винуватцям загрожує 8 років за ґратами.

Місце трагедії

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Нагадаємо, що у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув хлопець 20 років. Коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.

Київська міська прокуратура натякнула, що у трагедії може бути винна КМДА і суди.

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