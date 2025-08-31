Обрізані клешні біля Покровська: як літній наступ Путіна захлинувся

Провал «пояса безпеки» та зламані клешні: деталі провального наступу росіян / © ТСН

Розпіарений літній наступ росіян провалився. Це вже висновок не лише американського Інституту вивчення війни, а й нашого Генерального штабу.

Попри всю колосальну кількість сил, яку кинув у цей наступ Путін росіянам не вдалося захопити жодного міста на Донеччині та Харківщині. Плани Москви зі створення так званого «пояса безпеки» в Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвані: під контролем Росії опинилося менш ніж 70 кілометрів території вздовж кордону.

Але при цьому — кажуть американські експерти — російські генерали відверто брешуть про успіхи на фронті, щоби переконати Захід у неминучій перемозі над Україною. Хоча зараз є обережний оптимізм навіть із приводу повернення кількох захоплених улітку росіянами поселень.

За рахунок чого вдалося зупинити ворога в районі Добропілля і в районі Сіверська, і як змогли обрізати клешні біля Покровська, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Літній російський наступ захлинувся, в тому числі завдякі цим хлопцям. Розвідувальний дрон — маленький елемент складної системи спостереження за полем бою — і створення непрохідної зони для російської піхоти.

Довгий зміїний язик на карті простягнувся на вісімнадцять кілометрів в бік Добропілля. Вірніше, залишки язика, бо його майже під корінь обрізали українські військові. План обійти Добропілля і оточити Покровськ провалився. Але це не означає, що Кремль від нього відмовився.

«Певний успіх ми там маємо. Бачу ситуацію, як перетягування канату. Ініціатива переходить з рук в руки. Противник там має дуже велику перевагу, як в силах, так і в засобах. Але противник там несе дуже великі втрати», — каже заступник командира підрозділу ДПСУ «Фенікс» із позивним «Бецик».

Це був добре укріплений район фортифікацій українських сил. Але людей, щоб тримати нашу лінію оборони на цій ділянці критично бракувало, тож вона швидко стала «не-нашою» — її зайняли окупанти.

Тепер відбити укріплення важко, але хлопці намагаються перетворити втрачений укріпрайон на пастку для ворога.

В районі Добропілля, там, де українські військові буквально надзусиллями ліквідували російський прорив, цей дрон щойно побачив іще одне величезне накопичення піхоти окупантів. Зараз він знов повертається туди, бо від його роботи залежить, чи втримають українські оборонці свої позиції.

Аеророзвідка підрозділу «Фенікс» знайшла ціль. Тепер про скорочення особового складу противника подбає оператор ударного дрона. Система працює так, щоб максимально скоротити час між виявленням і ураженням противника.

«Ми залітаємо в тил ворога, знаходимо щось. А ФПВішнік вже на підльоті. Йому дві-три хвилини. Тому така ефективність», — каже оператор БПЛА «Мороз».

Така війна зробила бронетехніку неефективною. Одинокий танк-сарай, обшитий сталевими пластинами та павутинням арматури, навіть не доїхав до передової, — потрапив на очі «Феніксу» і одразу отримав десятки прильотів FPV. Ворог масово пересідає на мотоцикли, намагаючись проскочити «кіл-зону», або приречено повзе по ній пішки, граючи в смертельну лотерею з українськими дронами. Тільки так в одноразових російських солдатів є шанс просунутись.

«Один, два, три мотоцикли їдуть по дорозі і одразу заїжджають до посадки і штурмують», — розповідає інший дронщик «Кама».

На півночі Донеччини літній наступ росіян вперся в місто Сіверськ. Окупанти різикнули піти на масований штурм. Але їх чекали бійці 54-ої бригади. Тридцять одиниць бойової техніки та сорок один мотоцикліст. Майже вся армада залишилась горіти в полі.

«Задача противника була заїхати в Сіверськ. Це була дуель нашої бронегрупи з авангардом противника. З тим танком, який отримав біля 17 FPV і продовжував рух, тому що він був обшитий настільки. Був спалений тільки тоді, коли наш танк пострілом зірвав обшивку, і FPV змогли дістати його», — зазначає головний сержант 54-ої ОМБР Максим Бутолін.

Окупанти, розуміючи, що в лоб їм місто не взяти, повторюють із Сіверськом те, що роблять в районі Покровська — намагаються обійти його з флангів.

«Ситуація виглядає критичною. Але вона не є такою критичною. Бригада стоїть давно. Місто Сіверськ підготовлене в інженерному плані. В лоб нас не взяти. Створення кілзони навколо міста не дає противнику проводити широкомасштабні дії. Ми стараємося створити кілзону від 10 до 20 кілометрів», — каже Максим Бутолін.

Росіяни теж створюють зону, в якій знищується все, що побачать російські дрони. Боєць, попри смертельну небезпеку спостерігає, як дрон-вбивця шукає собі ціль. На жаль, знаходить. В українських військових мінус автомобіль. Але проти дронів тут, в оборонців Сіверська, є невидима, проте, дуже ефективна зброя. Бійці в окопах її не бачать і рідко замислюються над тим, що саме вона дає їм шанс вижити.

Російський дрон-камікадзе типу «Молнія» в реальному часі несе кілька кілограмів смерті. Прямує на Сіверськ. Але дрон-перехоплювач заходить зверху і перериває його політ. А вирахувати його траєкторію вдалось підрозділу радіоелектронної боротьби, який зламав відеоканал «Молнії». Український оператор зараз фактично дивиться на поле бою очима ворога.

Ще два роки тому уявити таку війну можна було б в фантастичних блокбастерах. Сьогодні це вже просто щоденна рутина. Ми в підрозділі, який майже не показує свою роботу. Окрема рота радіоелектронної боротьбі «Спектр». Оператор РЕБ підключився до ворожого FPV.

Зараз безпілотнику допоможуть врізатись в землю. Одним повітряним вбивцею стало менше. Та на цій ділянці їхня кількість вимірюється десятками.

На позицію спостереження і подавлення краще їхати з сітками і увімкненим РЕБом. А ще наш водій каже, що не завадить перехреститися. Бо інтенсивність дронів тут дуже висока. Уявіть собі. За один день позиція, на яку ми їдемо, може нейтралізувати, подавити до ста ворожих FPVшок. Це означає сотню непомітно врятованих життів наших піхотинців.

В пікапі сканер. На екрані — перехоплена картинка з борту ворожого безпілотника. Він шукає ціль поруч. Хвилюватися нема чого, поки на екрані не побачиш свою автівку. Ця позиція пріоритетна ціль російських окупантів, тому ми не показуємо, власне, самі установки РЕБ, які прикривають Сіверськ.

© ТСН

Ці фахівці можуть нейтралізувати навіть «ланцет». І, за потреби, допомогти збити «шахед». За кілька хвилин оператор посадив два дрони, які прямували в наш бік.

Звичайний день тут — це сотня знешкоджених дронів. Оператори РЕБ не вважають цю цифру фантастичною.

Росіяни вдосконалюють свої технології вбивства і поступово переходять від китайських на власні елементи високих технологій, б’є на сполох «Фін», командир підрозділу РЕБ.

Ці дрони вдалось подавити. Але є такі, що все ж таки пробивають стіну радіоелектронної оборони 54-ої бригади. Вихід — мати в резерві більше установок РЕБ і більше дронів-перехоплювачів в повітрі. Це точно допоможе втримати Сіверськ, врятувати життя піхоті і зламати зухвалі плани Путіна, який не зупиняє свій наступ.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов розповів, що російські «клешні» біля Добропілля вдалося відсікти.