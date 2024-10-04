Обшуки у голови Хмельницької МСЕК: пачки грошей були навіть поруч з туалетним папером

Стали відомі нові приголомшливі подробиці обшуків в трьохкімнатній квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК. В помешканні знайшли 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро та понад 5 млн грн.

У коментарі для ТСН.ua правоохоронці зазначили, що гроші в цьому житлі були навіть в туалеті біля туалетного паперу.

"Гроші складали всюди, де ще залишалось вільне місце, навіть в туалеті", - розповіли правоохоронці.

Також у ДБР зазначили, що у незаконному збагаченні було викрито сина керівниці обласного МСЕК, який обіймає керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.

В соцмережі на сторінці чоловіка, ім’я та прізвище якого збігаються з персональними даними голови обласного Пенсійного фонду є нещодавній перепост допису, який має риторичну назву: "Як Римська імперія навчила нас, що розкіш – небезпечна…".

На сторінці жінки, персональні дані якої повністю збігаються з даними голови Хмельницького обласного центру МСЕК, також є перепост допису, який має символічну назву: "Всі активи мають належати народу України, а не олігархам!!!".

Обшуки в чиновників у Хмельницькому

У Хмельницькій області ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом в одному із парків міста. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн дол.

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