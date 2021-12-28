Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва

Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва

ТСН.ua зібрав найгучніші події, що відбулись у Києві.

Рекордна смертність від коронавірусу у Києві, пожежа у костелі святого Миколая, заборона продажу шкарпеток під час січневого локдауну та скандальний дрифт біля Софії - чим запам'ятався киянам 2021 рік.

ТСН.ua зібрав найгучніші події, що відбулись у Києві.

Пожежа у костелі Святого Миколая: знищено унікальний орган, але вівтар уцілів

3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая - загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі унікальний орган у костелі - знищено, люстра впала, аварійна будівля відтепер потребує реставрації не лише зовні, але й усередині, оскільки постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах. На щастя, потерпілих не було. Як повідомили у ДСНС, о 22:41 пожежу було локалізовано на площі 80 кв.м, а о 23:26 - ліквідовано.

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, причиною займання було закорочення в органі.

У Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень. Близько 20 млн грн виділили представники українського бізнесу.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, і парафія святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.

У Києві костел Святого Миколая у червні 2022 року передадуть римо-католицькій громаді.

Дрифт біля Софії Київської

В історичному центрі Києва, біля Софії Київської, 10 серпня відбувались рекламні знімання з використанням екстремальних елементів. Зокрема, два авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Тож люди, які проходили повз, перебували у небезпеці, оскільки спеціальних огороджень встановлено не було.

Крім того, покриття на Софійській площі було значно забруднено слідами автомобільних колес – навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому та на площі з’явилася величезна чорна від шин вісімка.

Як з'ясувалось, на Софійській площі дрифтували українська реперка Alyona Alyona та коментатор кіберспортивних змагань Віталій Волочай. Екстремальну їзду організувала компанія Red Bull, якій влада Києва не дозволила проводити такі знімання.

Професійні дрифтери, які брали участь у зніманнях в Києві, були задоволені заїздом до початку скандалу

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через дрифт на Софійській площі за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Історичний центр міста відмивали волонтери. До них із щіткою в руці приєдналася реперка Alyona Alyona зі своєю командою. За декілька днів сліди від коліс спорткарів вдалося відмити.

Київ накрила хвиля обшуків: чому силовики "трусили" КМДА

Київ накрила хвиля обшуків. Працівники фіскальної служби разом зі столичною прокуратурою "трусили" одночасно КМДА та цілу низку столичних комунальних підприємств. Підозрюють, що міські чиновники причетні до мільйонних розкрадань. Закидають їм ухиляння від податків, махінації на закупівлях, незаконне виділення площ.

Свою чергою, мер Києва Віталій Кличко на обшуки відреагував досить емоційно, зазначивши, що такого не було навіть за часів Януковича. Мер Києва каже — це спецоперація проти нього особисто.

У підсумку 23 столичним посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні бюджету Києва.

"Творив сучасну історію Києва": помер колишній очільник столиці Олександр Омельченко

У столиці 25 листопада на 84-му році життя помер ексмер Києва Олександр Омельченко. На початку листопада в Омельченка діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб і шпиталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але хвороба перемогла.

У Києві попрощалися з колишнім очільником міста

Колишнього градоначальника поховали 29 листопада на центральній алеї Байкового кладовища, біля могили експрем'єра України Юхима Звягільського, який помер 6 листопада від ускладнень від коронавірусу. Поруч розташована могила легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який помер 13 червня на 91 році життя після тривалої хвороби.

Віталій Кличко, який був присутній на церемонії прощання і поховання зазначив, що вони з Олександром Омельченком були знайомі багато років. "Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця", - сказав він.

Кличко пригадав, як Омельченко відвідував його і брата боксерські поєдинки. "Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", - наголосив мер Києва.

Шкарпетки під забороною

У Києві, як і в усій країні, від 8 до 25 січня 2021 року уряд ввів локдаун, який потягнув зв собою низку обмежень і заборон, іноді досить курйозних. Так, наприклад, у супермаркетах Києва та Київської області стелажі зі шкарпетками, губками для посуду та іншими побутовими товарами співробітники заклеювали червоними та жовтими стрічками.

Фото із соцмереж

Люди тоді жартували, що "коронавірус, по ходу, сидить у шкарпетках і губках для посуду".

Степанов пояснив, чому під час локдауну не можна купувати шкарпетки

Пік коронавірусу в Києві

У листопаді ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема була найважчою. Нагадаємо, 10 листопала за добу померли 73 людини - це був сумний антирекорд, такої кількості смертей від коронавірусу в Києві ще не було за весь час пандемії.

Реанімації у столичних лікарнях були заповнені вщент.

Утім, на сьогоднішній день ситуація в столиці покращилася, місця у лікарнях звільняються, а сам коронавірус пішов на спад.

Нині у Києві більше половини дорослого населення повністю вакциновано. А це вже дає надію, що пік коронавірусної хвороби Київ пройшов і далі буде тільки краще.

Читайте також: