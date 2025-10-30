Обстріл Бурштина на Прикарпатті: що зараз відбувається у місті та у якому стані ТЕЦ

Росіяни масовано атакували Бурштин / © ТСН.ua

Вночі росіяни атакували низку областей. Били по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масований удар нанесли по Бурштину на Прикарпатті. Там ціллю стала критична інфраструктура. Після атаки у місті зникло тепло. Також пошкоджень зазнали кілька домогосподарств, у деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Але головне — минулось без загиблих та поранених.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Бурштин залишився без гарячої води й тепла. Щастя, кажуть, що школи якраз на канікулах, а у садочках та лікарні батареї ще не встигли геть охолонути.

Російські окупанти намагалися знищити об’єкт критичної інфраструктури. Вогонь охопив площу понад 400 кв метрів. Але рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу — на місці працювали більше сотні вогнеборців, було задіяно 30 спецмашин. Загиблих чи травмованих немає.

За словами міського голова Бурштина Василя Андрієшина — ситуація контрольована.

«Сама ТЕЦ пошкоджена — вона виведена з ладу. 4 блоки, знаю, точно пошкоджені. Батареї ще не встигли остинути. То немає потреби включати альтернативні джерела опалення — котельні тощо», — каже він.

Але містян попереджають, аби були обережними — ворог міг скинути з «Шахедів» касетні боєприпаси. На Прикарпатті зранку ввели графіки погодинних вимкнень світла, але невдовзі їх скасували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 новини 30 жовтня. Кудрицький вийшов із СІЗО! Відключення світла! Масована атака!

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Ладижину на Вінниччині загинула 7-річна Діана. З 31 жовтня по 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила найпотужніший комбінований удар по Україні — 705 повітряних цілей різних типів. Повітряні сили збили 623 дрони та ракети.