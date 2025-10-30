ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
632
Час на прочитання
2 хв

Обстріл Бурштина на Прикарпатті: що зараз відбувається у місті та у якому стані ТЕЦ

Росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України.

Автор публікації
Алла Пасс
Обстріл Бурштина на Прикарпатті: що зараз відбувається у місті та у якому стані ТЕЦ

Росіяни масовано атакували Бурштин / © ТСН.ua

Вночі росіяни атакували низку областей. Били по Кіровоградщині та Чернігівщині. І масований удар нанесли по Бурштину на Прикарпатті. Там ціллю стала критична інфраструктура. Після атаки у місті зникло тепло. Також пошкоджень зазнали кілька домогосподарств, у деяких багатоповерхівках вибиті вікна. Але головне — минулось без загиблих та поранених.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу Бурштин залишився без гарячої води й тепла. Щастя, кажуть, що школи якраз на канікулах, а у садочках та лікарні батареї ще не встигли геть охолонути.

Російські окупанти намагалися знищити об’єкт критичної інфраструктури. Вогонь охопив площу понад 400 кв метрів. Але рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу — на місці працювали більше сотні вогнеборців, було задіяно 30 спецмашин. Загиблих чи травмованих немає.

За словами міського голова Бурштина Василя Андрієшина — ситуація контрольована.

«Сама ТЕЦ пошкоджена — вона виведена з ладу. 4 блоки, знаю, точно пошкоджені. Батареї ще не встигли остинути. То немає потреби включати альтернативні джерела опалення — котельні тощо», — каже він.

Але містян попереджають, аби були обережними — ворог міг скинути з «Шахедів» касетні боєприпаси. На Прикарпатті зранку ввели графіки погодинних вимкнень світла, але невдовзі їх скасували.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 новини 30 жовтня. Кудрицький вийшов із СІЗО! Відключення світла! Масована атака!

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Ладижину на Вінниччині загинула 7-річна Діана. З 31 жовтня по 2 листопада 2025 року в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила найпотужніший комбінований удар по Україні — 705 повітряних цілей різних типів. Повітряні сили збили 623 дрони та ракети.

Дата публікації
Кількість переглядів
632
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie