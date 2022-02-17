Обстріл дитсадка на Донбасі: командувач ООС пояснив, чому не застосували "Байрактари"

Обстріл дитсадка на Донбасі: командувач ООС пояснив, чому не застосували "Байрактари"

Павлюк пояснив, чому не застосували "Байрактари" під час сьогоднішніх обстрілів з боку бойовиків на Донбасі.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк відповів на запитання про те, чому військові не застосували на Донбасі військові безпілотники "Байрактар" у ситуації з обстрілом дитсадка у Станиці Луганській.

Про це Павлюк сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на "1+1" у четвер, 17 лютого.

Телеведуча Наталія Мосейчук сказала, що багато військових цікавляться, чому ж не було застосовано "Байрактари" під час сьогоднішніх масових обстрілів зі сторони російських бойовиків.

"На цей момент погода не дозволяє використовувати безпілотні літальні апарати. Перш за все – погода", – відповів командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували кілька десятків обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.

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