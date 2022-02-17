Обстріл дитсадка у Станиці Луганській: Венедіктова розповіла, за якою статтею відкрили справу

Генпрокурорка назвала обстріл воєнним злочином.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці відкрили справу за фактом обстрілу дитсадка у Станиці Луганській за статтею 438 Кримінального кодексу – Порушення законів та звичаїв війни.

Про це Венедіктова сказала в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на "1+1" у четвер, 17 лютого.

"Ви бачили постріли. Ми їх кваліфікуємо за статтею 438-ою (Порушення законів та звичаїв війни – ред.). І ми вже розраховуємо, що ми будемо працювати на воєнні злочини, на злочини агресії, на злочини проти людяності. Тому що робота сьогодні правоохоронців – це наша перемога у міжнародних юрисдикціях", – сказала генпрокурорка.

Вона також анонсувала вже від 18 лютого проведення тренінгів для всіх прокуратур прикордонних областей, включно з органами досудового розслідування, про те, як фіксувати, яким чином проводити досудове розслідування щодо таких злочинів.

Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували кілька десятків обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.

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