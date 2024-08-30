Обстріл Харкова КАБами: росіяни на дитмайданчику вбили 14-річну дівчину - подробиці трагедії

Російські окупанти 30 серпня обстріляли Харків з авіації. Терористи поцілили у 12-поверховий житловий будинок. В іншому районі міста окупанти вбили дівчину на дитмайданчику.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова.

На місці російського обстрілу працюють рятувальники. Найбільше потерпілих на місці влучання по багатоповерхівці. Там тривають рятувальні роботи. Складність для рятувальників. полягає у тому, що є загроза обвалу.

Потерпілі через обстріл Харкова

"Вже відомо про 5 загиблих, серед них 14-річна дівчинка. Вона отримала смертельні травми, коли гралася на дитячому майданчику. Поруч влучила ворожа бомба. На цю мить 47 поранених. Відомо, що щонайменше 20 пацієнтів отримали важкі та вкрай важкі травми. На жаль, кількість поранених не остаточна, до них постійно звертаються люди з гострою реакцією на стрес, з порізами та іншими пораненнями. Найбільше постраждалих саме в житловому будинку. Тривають рятувальні роботи", - сказала Вікторія Стрельцова.

Обстріл Харкова 30 серпня

Потерпілі через обстріл

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Нагадаємо, після обіду 30 серпня Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами. Мер заявив про влучання просто у центрі міста.

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