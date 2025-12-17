Обстріл КАБами Запоріжжя: як подружжю вдалося врятуватися у квартирі, що палала

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Facebook / Запорізька ОВА

Посеред білого дня росіяни вкотре атакували житлові квартали Запоріжжя. Окупанти завдали трьох ударів: під прицілом опинився об’єкт інфраструктури та багатоповерховий будинок. Керована авіабомба (КАБ) влетіла просто в житлову висотку, перетворивши квартири на згарище.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Епіцентр удару на 7 поверсі

Найсильніших руйнувань зазнав 7 поверх будинку. Саме туди влучив ворожий боєприпас, спричинивши потужну пожежу. Світлана, донька подружжя пенсіонерів, чиє житло опинилося в самому епіцентрі, досі не може повірити в порятунок батьків.

«Епіцентр саме у їхній квартирі. Я не знаю, яким дивом вони живі залишилися. „Приліт“ з того боку — батько вийшов на кухню, а мати була в залі. Ну якимось дивом, я не знаю», — розповідає Світлана.

Самі ж постраждалі, Микола та Валентина Сумачеви, згадують перші секунди після вибуху з жахом. Жінка каже: все навколо вмить заповнив пил та уламки штукатурки.

«Я чоловіка кличу, а він не відзивається. А коридор, щоб вийти — він завалений весь: шафи-купе, стінка. Нас рятувальники витягли, ще пожежі не було. Вони бігом-бігом: „Зараз буде горіти!“. Так ми вийшли, а все залишилося там», — ділиться пані Валентина.

Наслідки атаки: десятки потерпілих і дитина в лікарні

За попередніми даними, в будинку пошкоджено понад 130 квартир. Кількість потерпілих уже сягнула трьох десятків, серед них є дитина. Багато людей перебувають у стані шоку, дехто стоїть під будинком у надії дізнатися хоч щось про долю рідних, які залишалися вдома в момент «прильоту».

Рятувальна операція триває

На місці влучання безперервно працюють екстрені служби та рятувальники ДСНС. Пожежу на верхніх поверхах намагаються приборкати, паралельно розбираючи завали.

«Під завалами ще можуть бути люди», — застерігають у ДСНС.

Психологи надають допомогу наляканим мешканцям, які за лічені секунди залишилися без даху над головою та особистих речей. Пошуково-рятувальні роботи триватимуть доти, доки не буде перевірено кожен метр зруйнованих конструкцій.

