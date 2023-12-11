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Обстріл Києва: потерпілі розповіли, якими ракетами окупанти цілились по столиці, та показали наслідки (фото, відео)

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Обстріл Києва: потерпілі розповіли, якими ракетами окупанти цілились по столиці, та показали наслідки (фото, відео)

Наслідки обстрілу Києва

Окупанти здійснили ракетний обстріл столиці України.

Російські окупанти у ніч проти 11 грудня атакували Київ. Внаслідок ранкової атаки на столицю знеструмлено 120 споживачів. Про це повідомляють в Міненерго. Фахівці оглядають пошкоджені об’єкти.

Відомо, що уламки ракет впали на будинок у Дарницькому районі, там утворилася вирва глибиною кілька поверхів. Також у Голосіївському районі було загоряння на даху. Четверо людей зазнали травмувань, усім медики надавали допомогу на місці події.

Кореспондент ТСН Іван Воробйов з місця події розповів, що у Дарницькому районі постраждав мікрорайон Бортничі. Уламки російських ракет впали на приватний сектор і там утворилась величезна вирва, глибиною 5 метрів. 

Вирва після обстрілу / ©
Вирва після обстрілу

Очевидці розповіли, що звідти вилучили уламки ракет. Вибухова хвиля пошкодила будинки довкола. 

"Тут, все чорне, як якийсь армагеддон. Найбільше постраждав невеличкий будинок - це баня. Господарі тільки влітку її побудували та особливо не скористались. Якби її не було - то б пошкодило житлові будинки. Довкола у будинках немає вікон, пошкоджено дахи. Комунальники тут досі працюють", - каже кореспондент ТСН. 

Обстріл Києва / ©
Обстріл Києва

Наразі тут уже закінчились слідчі дії. Місцеві жителі кажуть, що ймовірно це була ракета "Іскандер", - про це їм розповіли слідчі. 

"Добре, що уламки ракет впали на город, а не на будинок чи дорогу", - каже Іван Воробйов. 

Місцеві жителі розповідають, що була дуже сильна вибухова хвиля - вибило вікна і дахи. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 11 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня 2023 року у столиці України пролунала низка гучних вибухів.

Росіяни запустили у бік Києва 8 балістичних ракет. Їх усіх збила ППО, проте уламки ворожих ракет впали у різних районах столиці, наробивши лиха. 

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