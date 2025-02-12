Обстріл Києва: що відомо про загиблого і як люди дивом врятувались від російських ракет

Росіяни ракетами атакували Київ зранку 12 лютого. На місці удару загинув чоловік, також відомо про 4 потерпілих.

Росіяни вдарили балістичними ракетами по Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення. На місці терористичного удару загинула людина.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про обстріли

Росіяни вдарили по промисловій зоні в Оболонському районі Києва, де розташовані бізнес-центри та офісні приміщення. На щастя, це був ранок і люди ще не встигли прийти на роботу. Розбита також і редакція телеканалу Freedom.

Росіяни обстріляли Оболонський район Києва

"Це – одне з найбільше розбитих місць у Києві, які доводилось бачити за останній час. Повністю зруйнований бізнес-центр та офісні приміщення. Чимало будівель постраждало. Врятувало те, що це ранок і багато людей не було на роботі", – зауважує з місця події кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Через російські удари у дворах утворились великі вирви.

"Вигляд тут сумний та болючий. Якщо зайти в двори, то там можна побачити величезні вирви, які після себе залишили російські ракети. Зруйновані авто, купа землі, вибиті двері та вікна. Постраждала велика промзона - бізнес-центри, офісні та житлові будинки. Удар був настільки великої сили, що чоловіки, за словами очевидців, втрачали свідомість. Дивом вдалось уникнути великих жертв", – каже Олександр Романюк.

Місце ракетного обстрілу

Через обстріли пошкоджені і житлові будинки, які розташовані поруч.

Що кажуть свідки обстрілу

Охоронець Михайло Іванович, який працює поруч розповів ТСН, що сьогодні він фактично "вдруге народився".

"Я пішов до умивальника умиватися в той час, і тут цей вибух. На моїх очах з умивальника пішли двері і вікно. Якби я був на посту, мене б або зарізало, або не знаю що зробило. Ну мене вітають з другим днем народження. От мій пост, бачите, що залишилося", – розповів охоронець Михайло Іванович.

Охоронець дивом врятувався під час атаки на Київ 12 лютого / Скриншот з відео ТСН

Мешканка будинку, який розташований поруч розповіла ТСН, що чула сильні вибухи.

"Без даху й без вікон. Всередині навіть розетки повилітали. Падали люди без свідомості... Чоловіки. Така вибухова хвиля була", – зазначила пані Ольга.

Що відомо про потерпілих і загиблу людину

За даними КМДА, внаслідок ворожої атаки загинув киянин 1985 року народження. Очевидці трагедії кажуть, що загиблим може бути охоронець однієї із будівель.

Також четверо жителів столиці зазнали поранень. Серед них 9-річна дитина.

У Києві через російський удар загинула людина

Атака на Україну в ніч проти 12 лютого

У ніч проти 12 лютого військові РФ завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу. Також росіяни атакували 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили шість ракет і 71 дрон.

Від вибухів в повітря здійнялась земля! Руйнівні наслідки удару по Києву

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами і балістикою, яку армія агресорки Росії здійснила вночі 12 лютого. Атаку РФ він назвав терором, який "не припиниться сам по собі".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУЦІЛЬНА РОЗРУХА! ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН КИЄВА НАЙБІЛЬШЕ ПОСТРАЖДАВ ВІД УДАРУ БАЛІСТИКИ

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