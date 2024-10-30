Обстріл Києва "Шахедами": жителі багатоповерхівки розповіли, як їх врятувало дерево (фото, відео)

Люди кажуть, що якби не дерево біля будинку, наслідки могли б бути гірші.

9 людей постраждали в столиці після нічної атаки ворожих БПЛА. Уламки збитого дрона впали в Солом'янському районі на житловий будинок і адміністративну будівлю. Спалахнули пожежі. Рятувальникам з двох поверхів багатоквартирного будинку довелось евакуйовувати людей і тварин.

Про це з місця події розповіла кореспондентка ТСН Ірина Коваленко.

Жителі багатоповерхівки розповідають, що їх врятувало дерево, адже саме воно прийняло на себе найбільший удар. Проте все ж потім пожежа перекинулась на будинок та загорілись балкони.

Росіяни дронами атакували Київ

Жителі багатоповерхівки кажуть, що єдине, що їх тішить - це те, що не має жертв обстрілу. Вони кажуть, що рятувальники прибули оперативно та надали допомогу не лише людям, а й домашнім тваринам.

Навпроти будинку через російський обстріл постраждав також і дитячий садок. Сьогодні малеча туди не піде.

Наслідки обстрілу Києва

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи та пожежі в Києві! "Шахеди" атакували столицю! ТСН наживо з місця події

Нагадаємо, вночі російська армія вдарили по Києву безпілотниками.

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