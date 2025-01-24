Обстріл Київщини: що відомо про 36-річного чоловіка, який загинув під час атаки "Шахедами"

Російські окупанти атакували Київську область. Росіяни вбили трьох людей, серед них є і 36-річний чоловік. Що відомо?

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Київщину "Шахедами". Троє людей загинуло, ще кілька звернулося до медиків. У Броварах уламки збитого дрона підпалили приватний будинок, у ньому згоріло подружжя. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні помешкання. А у Глевасі частини безпілотника влучили в багатоповерхівку. Близько півтори сотні людей евакуювали. І тут є загиблий.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Жахіття у багатоповерхівці в Глевасі почалося посеред ночі, коли люди вже спали. Частина дрона влучила в один з під'їздів. Жителька будинку Лілія каже, що лише нещодавно закінчила ремонт у квартирі. Тепер разом із братом Євгеном ходять квартирою в надії знайти і врятувати бодай щось вціліле. Раптом посеред кімнати натрапляють на залізяку. Це, ймовірно деталь від російського "Шахеда".

Наслідки обстрілу

На місце одразу ж прибули рятувальники. Гасили пожежу та перевіярли, чи не залишився хтось з людей у вогняній пастці. Загалом з будинку евакуювали зо півтори сотні мешканців. Понад десяток квартир вигоріли вщент. Четверо людей звернулися до лікарів по допомогу. Вбило чоловіка.

"36 років, місцевий мешканець, народився він тут, на масиві. Батьки живуть у сусідньому домі", – кажуть місцеві.

Загиблого добре знала пані Людмила. Бо вони були сусідами. Сама жінка – переселенка з Луганська і в цьому будинку живе вже 10 років.

Пані Людмила

"Я в цій квартирі винаймаю житло: дві кімнати я, а дві – Сергій, той, що загинув. У його квартиру прилетіло. Він комп'ютерщик. Він такий хороший. Ми з ним поряд уже, напевно, років 8 живемо. Мені його так шкода", – каже Людмила.

Неподалік пошкодженої російським безпілотником багатоповерхівки розгорнули "Пункт незламності", щоб люди могли відігрітися і відпочити. Ударною хвилею вікна повибивало ще в кількох будинках поряд. Понівечило і припарковані автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нажахані люди вибігали з квартир... СТРАХІТТЯ у ГЛЕВАСІ на Київщині

Нагадаємо, внаслідок удару "Шахедами" були пошкоджені будинки у Броварах та Глевасі, три людини загинули.

На атаку "Шахедів" по Глевасі та Броварах уже відреагував президент Володимир Зеленський.

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