Обстріл Києва: що сьогодні відбувається на місці російської атаки (відео)

Росіяни напередодні обстріляли Київ / © ТСН.ua

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Напередодні росіяни атакували Київ. Відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. Один із найбільш постраждалих районів столиці — Шевченківський.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

У будинку, в який влучили російські окупанти, мешкає голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, він серед постраждалих. Його родина — дружина, донька та син не постраждали. Також через атаку травми отримала ще одна жінка.

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Наслідки атаки по Києву / © ТСН

Місцева жителька Карина розповідає, що вона почула дуже сильний звук російського дрона. Далі — був вибух та пожежа. Киянку врятувало те, що вона була у вітальні.

Наразі люди прибирають у квартирах. Вони серйозно вигоріли.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія вкотре атакувала Київ, застосувавши для цього ракети та безпілотники. Через ворожі удари загинули двоє людей. У низці районів міста були пошкоджені житлові багатоповерхівки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні приміщення і склади, спалахнули пожежі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ 11 ЛИПНЯ — П’ЯТНИЦЯ

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