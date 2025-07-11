ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Обстріл Києва: що сьогодні відбувається на місці російської атаки (відео)

Напередодні росіяни вкотре обстріляли житлові будинки в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кирієнко Юлія Кирієнко
Росіяни напередодні обстріляли Київ

Росіяни напередодні обстріляли Київ / © ТСН.ua

Напередодні росіяни атакували Київ. Відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. Один із найбільш постраждалих районів столиці — Шевченківський.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

У будинку, в який влучили російські окупанти, мешкає голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, він серед постраждалих. Його родина — дружина, донька та син не постраждали. Також через атаку травми отримала ще одна жінка.

Наслідки атаки по Києву / © ТСН

Наслідки атаки по Києву / © ТСН

Місцева жителька Карина розповідає, що вона почула дуже сильний звук російського дрона. Далі — був вибух та пожежа. Киянку врятувало те, що вона була у вітальні.

Наразі люди прибирають у квартирах. Вони серйозно вигоріли.

Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія вкотре атакувала Київ, застосувавши для цього ракети та безпілотники. Через ворожі удари загинули двоє людей. У низці районів міста були пошкоджені житлові багатоповерхівки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні приміщення і склади, спалахнули пожежі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ 11 ЛИПНЯ — П’ЯТНИЦЯ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie