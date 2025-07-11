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Обстріл Києва: що сьогодні відбувається на місці російської атаки (відео)
Напередодні росіяни вкотре обстріляли житлові будинки в Києві.
Напередодні росіяни атакували Київ. Відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. Один із найбільш постраждалих районів столиці — Шевченківський.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
У будинку, в який влучили російські окупанти, мешкає голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський, він серед постраждалих. Його родина — дружина, донька та син не постраждали. Також через атаку травми отримала ще одна жінка.
Місцева жителька Карина розповідає, що вона почула дуже сильний звук російського дрона. Далі — був вибух та пожежа. Киянку врятувало те, що вона була у вітальні.
Наразі люди прибирають у квартирах. Вони серйозно вигоріли.
Нагадаємо, у ніч проти 10 липня російська армія вкотре атакувала Київ, застосувавши для цього ракети та безпілотники. Через ворожі удари загинули двоє людей. У низці районів міста були пошкоджені житлові багатоповерхівки, офіси, гаражний кооператив, адміністративні приміщення і склади, спалахнули пожежі.
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