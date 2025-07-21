Обстріл Києва: що відбувається на місці російських ударів (фото, відео)

Наслідки атаки на Київ / © Associated Press

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Росіяни у ніч проти 21 липня атакували Київ. Один загиблий та вісім потерпілих — такі наслідки обстрілу столиці. Вже вкотре пошкоджено станцію метро «Лук’янівська». Від падіння уламків «Шахеда» згоріла квартира у житловому комплексі неподалік.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

«Лук’янівка» вкотре пережила удар «Шахеда». Станція метро у цьому районі — головне укриття і окупанти вкотре вдарили по входу. Хмара пилу дісталась аж до платформ. Люди розповідають, що через це не було чим дихати.

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Як підземка станція метро не працює, але працює, як укриття.

Наслідки обстрілу Києва / © Associated Press

Георгій розповідає, що попри вибухи та пилюку, паніки серед людей не було.

Поруч зі станцією метро кав’ярня, до якої кореспонденти ТСН завжди ходять перевіряти — чи вистояла вона після ночі. Заклад відомий тим, що 5 разів вибили вікна і 5 разів відновилися, сьогодні вночі був шостий удар. Гасло цієї кав’ярні — «у нас немає вікон, але є незламна воля». Побиті також маленькі крамнички.

У житловому комплексі після атаки якраз закінчують гасити пожежу. Тут вигоріли кілька квартир, пошкоджено кілька балконів. Трохи постраждали і автомобілі. По цьому житловому комплексі прилітає вже не вперше, проте цього разу — в іншу секцію. Раніше тут були загиблі, під час цього обстрілу — обійшлось без жертв.

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«Сьогодні ми спустилися другий раз. І були біля ліфта, якраз у коридорі цієї квартири, куди прилетів „Шахед“, — розповіла жінка.

Ще одна мешканка будинку Валентина поділила, що нинішня ніч була «максимально важка, як завжди».

«Ми вже збилися з рахунку, скільки було вибухів», — додала дівчина.

Люди, попри тяжку ніч, кажуть, що вистоять.

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Нагадаємо, цієї ночі армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Загинула одна людина. Загалом руйнування та сильні пожежі через атаку сталися у кількох районах столиці. Зокрема, під ударом опинилася Лук’янівка.

Через російський обстріл була пошкоджена станція метро "Лук’янівська". Вона тимчасово зупиняла свою роботу. Поїзди проїжджали повз без зупинки. Втім, за кілька годин вона запрацювала на вхід та на вихід.