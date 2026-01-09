"Був чудовим медиком": що відомо про загибель Сергія Смоляка, якого вбили росіяни у Києві

Наслідки обстрілу Києва / © Associated Press

Серед жертв російської атаки по Києву — медик «швидкої». Це 56-річний Сергій Смоляк родом із Херсонщини. Коли бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі, ворог вдарив туди повторно. Цей удар став смертельним для Сергія. Поруч із ним працювали четверо колег — вони зазнали поранень. Окрім медиків, постраждали також п'ятеро рятувальників і поліцейський.

У столичному шпиталі, де перебувають потерпілі, побувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Лікарня: операції без світла та боротьба за життя

Зараз ми перебуваємо біля відділення інтенсивної терапії, де зокрема перебувають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У шпиталі вкрай напружена атмосфера.

Дмитро Сидоренко, завідувач відділення політравми: «Проводимо операції без світла. Стан ДСНСників нестабільний, вкрай важкий».

Заступник директора лікарні Іван Березенко підтвердив, що допомогу надано всім пораненим, яких було доправлено до закладу:

«До нас поступили двоє парамедиків. Їхньому життю нічого не загрожує, лікування триває в стаціонарі».

Для родини рятувальників цей день став черговим великим горем.

Анна Яценко, заступниця начальника відділу морально-психологічного забезпечення ГУ ДСНС: «Зазнали поранень п’ятеро наших співробітників. Працюємо, чекаємо, працюємо з родичами. Сказати, що в нас є чарівна паличка, аби якось полегшити — ми б дуже хотіли, але…»

Відділення екстреної допомоги: спогади про колегу

У відділенні екстреної допомоги, звідки на виклик сьогодні теж рушили три екіпажі «швидкої», як і в усьому районі, немає світла. Медики готуються до нових виїздів і згадують Сергія Смоляка. Він був переселенцем з Нової Каховки і потрапив до київського колективу майже випадково.

Вадим Вілівчук, завідувач відділення екстреної медичної допомоги: «Він просто проходив повз».

Сергію було 56 років, він мав величезний стаж роботи на «швидкій» і тут одразу став своїм. Колеги цінували його за професійність та особливе почуття гумору.

Фельдшерка Світлана Качан — теж з окупованої Херсонщини. Вона вирішила переїжджати саме сюди, бо дізналася, що серед працівників цього відділення є «свої», херсонці.

Світлана Качан, фельдшерка: «Тут усі свої... Сергій, звісно, був чудовим медиком, але найголовнішими людьми у його житті були його онучки. Він був дуже люблячим дідом».

Колеги Сергія Смоляка кажуть: так, це важкий для них день. Але якою б важкою не видалась наступна ніч — вони однаково їхатимуть до людей.

