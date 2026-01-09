ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

"Був чудовим медиком": що відомо про загибель Сергія Смоляка, якого вбили росіяни у Києві

Під час повторного обстрілу Києва 9 січня загинув 56-річний медик Сергій Смоляк.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Наслідки обстрілу Києва

Наслідки обстрілу Києва / © Associated Press

Серед жертв російської атаки по Києву — медик «швидкої». Це 56-річний Сергій Смоляк родом із Херсонщини. Коли бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі, ворог вдарив туди повторно. Цей удар став смертельним для Сергія. Поруч із ним працювали четверо колег — вони зазнали поранень. Окрім медиків, постраждали також п'ятеро рятувальників і поліцейський.

У столичному шпиталі, де перебувають потерпілі, побувала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Лікарня: операції без світла та боротьба за життя

Зараз ми перебуваємо біля відділення інтенсивної терапії, де зокрема перебувають рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У шпиталі вкрай напружена атмосфера.

Дмитро Сидоренко, завідувач відділення політравми: «Проводимо операції без світла. Стан ДСНСників нестабільний, вкрай важкий».

Заступник директора лікарні Іван Березенко підтвердив, що допомогу надано всім пораненим, яких було доправлено до закладу:

«До нас поступили двоє парамедиків. Їхньому життю нічого не загрожує, лікування триває в стаціонарі».

Для родини рятувальників цей день став черговим великим горем.

Анна Яценко, заступниця начальника відділу морально-психологічного забезпечення ГУ ДСНС: «Зазнали поранень п’ятеро наших співробітників. Працюємо, чекаємо, працюємо з родичами. Сказати, що в нас є чарівна паличка, аби якось полегшити — ми б дуже хотіли, але…»

Відділення екстреної допомоги: спогади про колегу

У відділенні екстреної допомоги, звідки на виклик сьогодні теж рушили три екіпажі «швидкої», як і в усьому районі, немає світла. Медики готуються до нових виїздів і згадують Сергія Смоляка. Він був переселенцем з Нової Каховки і потрапив до київського колективу майже випадково.

Вадим Вілівчук, завідувач відділення екстреної медичної допомоги: «Він просто проходив повз».

Сергію було 56 років, він мав величезний стаж роботи на «швидкій» і тут одразу став своїм. Колеги цінували його за професійність та особливе почуття гумору.

Фельдшерка Світлана Качан — теж з окупованої Херсонщини. Вона вирішила переїжджати саме сюди, бо дізналася, що серед працівників цього відділення є «свої», херсонці.

Світлана Качан, фельдшерка: «Тут усі свої... Сергій, звісно, був чудовим медиком, але найголовнішими людьми у його житті були його онучки. Він був дуже люблячим дідом».

Колеги Сергія Смоляка кажуть: так, це важкий для них день. Але якою б важкою не видалась наступна ніч — вони однаково їхатимуть до людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 новини 9 січня. Реакція ЄС на удар "Орєшніком"! Негода накоїла лиха!

Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie