Обстріл Одеси: потужні вибухи лунали у дворах багатоповерхівок (фото, відео)

Російські окупанти вкотре обстрілювали Одесу. Спочатку росіяни запускали ракету, а потім - "Шахеди". Що відомо про наслідки?

Росіяни напередодні атакували Одесу дронами та ракетою з моря. Ракету сили ППО збили одразу. А потім тривала антидронова робота. Уламки "Шахедів" пошкодили житло, інфраструктуру та авто.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Велика вирва – на дитячому майданчику, на подвір’ї між чотирма багатоповерхівками. В будинках з першого по дев’ятий поверхи – немає вікон. Вибуховою хвилею не просто потрощило скло, а вибило рами. Вибухи пролунали перед світанком.

Вирва на дитмайданчику в Одесі

"Прочитала в телефоні - повітряна тривога, а тут - бах один, так глухо, а потім як гупне і почало гупати й горіти і ще машини почали вибухати...Балкон розбитий, я сиділа поруч на дивані, потім вибігла в коридор", - каже жінка.

На стоянках біля будинку потрощені десять автівок, чотири – вигоріли дощенту.

"Пролунав вибух, я вискочив у двір. Вогнегасник з собою взяв, намагався загасити", - каже житель Одеси Геннадій Куліков.

Комунальники допомагають жителям прибирати пошкоджені рами. Усі оселі всередині засипані друзками скла. Четверо людей дістали порізи. Дев’яносторічного чоловіка ушпиталили. Рятувальники деблокували з квартир двох жінок, в чиїх оселях заклинило двері.

За попередніми підрахунками, тільки в цьому місці пошкоджено дев’ятсот вікон в десяти будинках та в школі. Містянам обіцяють компенсувати заміну. Крім того, потрощені п’ять дачних будинків, склад з зерном та багатоповерхівка на узбережжі.

"Там, на щастя, ураження меншої сили близько 15 квартир близько 50 вікон і там і там у нас розгорнуті штаби", - каже перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

Наслідки обстрілу Одеси

У пошкодженій школі учні попри все сіли за парти – в приміщеннях, які не постраждали.

ТСН новини 06:00 29 січня. Робота USAID в Україні! Штраф меру за зрив мобілізації!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 7:00 29 січня. Атаки росіян на КУРЩИНІ! Колумбія ВИВЕЗЛА ДЕПОРТОВАНИХ МІГРАНТІВ ЗІ США!

Нагадаємо, вночі проти 29 січня російська армія вдарила безпілотниками по Одеській області. Окупанти атакували Ізмаїльський район. Ворог цілився по портовій інфраструктурі.

Читайте також: