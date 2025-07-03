ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
956
Час на прочитання
2 хв

Обстріл Одеси: очевидці шокували розповіддю про атаку російських "Шахедів"

Росіяни вкотре обстріляли Одесу. Один із дронів окупантів врізався у житловий будинок.

Автор публікації
Олена Черняєва
Наслідки обстрілу Одеси

Наслідки обстрілу Одеси / © Одеська міська рада

Вдень росіяни атакували Одесу балістикою: попередньо уражений порт. А вночі ворожий безпілотник влучив в одеську дев’ятиповерхівку. Шестеро людей постраждали. Серед них — двоє дітей. Нині один з під’їздів будинку — аварійний. Там ризик обвалення конструкцій. Ущент зруйновано шість квартир, ще тридцять шість — пошкоджені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Посеред ночі росіяни атакували Одесу. Окупанти поцілили по житловому будинку. Безпілотник влетів у будинок на рівні сьомого поверху. Спалахнула пожежа. В під’їзді обвалилися сходи. Всі, хто були вище, опинилися у пастці. Люди з балконів кликали по допомогу.

«Дівчата та хлопці не могли спуститися самостійно з цього боку, їх неможливо було дістати, бо дуже була сильна пожежа. Евакуювали мою сусідку з 9 з двома дітьми і дівчинку, яка кричала, бо пожежа йшла, я так розумію, до неї», — каже жителька будинку.

Надія цієї ночі втратила житло. Все, що залишилося — це документи.

«Не знаю, що далі. Лишилися без нічого. Ото як вийшла, як спала — так і лишилася», — каже Надія.

Від ночі люди сидять на подвір’ї біля будинку та в «Пункті незламності» поруч. Чують гуркіт конструкцій, які падають, і розуміють: навряд чи зможуть повернутися до своїх осель.

Вогнем та ударною хвилею ущент знищені 6 квартир. Але висока вірогідність того, що доведеться розібрати весь під’їзд. Всередині обвалилися сходові прольоти та конструкції — для панельної дев’ятиповерхівки такі пошкодження критичні.

«Зараз рятувальник проводять аварійні роботи, тому що є загроза обвалу якихось елементів конструкцій. На щастя, сьогодні нема загиблих», — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Загалом з вогню евакуювали 11 людей. Серед них двох дітей — 7 і 9 років. Малих доправили до лікарні — вони отруїлися чадним газом. Дорослим надали допомогу на місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 3 ЛИПНЯ. ПОДВІЙНИЙ УДАР по ОДЕСІ! АТАКИ на ПОЛТАВУ! ЖИТОМИРЩИНА після МЕГА ВИБУХУ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie