Обстріл Одеси: очевидці шокували розповіддю про атаку російських "Шахедів"

Наслідки обстрілу Одеси / © Одеська міська рада

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Вдень росіяни атакували Одесу балістикою: попередньо уражений порт. А вночі ворожий безпілотник влучив в одеську дев’ятиповерхівку. Шестеро людей постраждали. Серед них — двоє дітей. Нині один з під’їздів будинку — аварійний. Там ризик обвалення конструкцій. Ущент зруйновано шість квартир, ще тридцять шість — пошкоджені.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Посеред ночі росіяни атакували Одесу. Окупанти поцілили по житловому будинку. Безпілотник влетів у будинок на рівні сьомого поверху. Спалахнула пожежа. В під’їзді обвалилися сходи. Всі, хто були вище, опинилися у пастці. Люди з балконів кликали по допомогу.

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«Дівчата та хлопці не могли спуститися самостійно з цього боку, їх неможливо було дістати, бо дуже була сильна пожежа. Евакуювали мою сусідку з 9 з двома дітьми і дівчинку, яка кричала, бо пожежа йшла, я так розумію, до неї», — каже жителька будинку.

Дата публікації 12:15, 03.07.25 Кількість переглядів 94 Новини ТСН 12:00 3 липня. Вибухи в Полтаві! Одеса після атаки! США пояснили ситуацію зі зброєю

Надія цієї ночі втратила житло. Все, що залишилося — це документи.

«Не знаю, що далі. Лишилися без нічого. Ото як вийшла, як спала — так і лишилася», — каже Надія.

Від ночі люди сидять на подвір’ї біля будинку та в «Пункті незламності» поруч. Чують гуркіт конструкцій, які падають, і розуміють: навряд чи зможуть повернутися до своїх осель.

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Вогнем та ударною хвилею ущент знищені 6 квартир. Але висока вірогідність того, що доведеться розібрати весь під’їзд. Всередині обвалилися сходові прольоти та конструкції — для панельної дев’ятиповерхівки такі пошкодження критичні.

«Зараз рятувальник проводять аварійні роботи, тому що є загроза обвалу якихось елементів конструкцій. На щастя, сьогодні нема загиблих», — каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Загалом з вогню евакуювали 11 людей. Серед них двох дітей — 7 і 9 років. Малих доправили до лікарні — вони отруїлися чадним газом. Дорослим надали допомогу на місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 3 ЛИПНЯ. ПОДВІЙНИЙ УДАР по ОДЕСІ! АТАКИ на ПОЛТАВУ! ЖИТОМИРЩИНА після МЕГА ВИБУХУ

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