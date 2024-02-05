"Обстріл пекарні" у Лисичанську: що відомо про черговий фейк РФ та ліквідацію "міністра і депутатів ЛНР"

Пропагандисти заявили про "обстріл ЗСУ пекарні" у Лисичанську та нібито "смерть" цивільних.

Російські окупанти та пропагандисти 3 лютого заявили про нібито "обстріл пекарні" в Лисичанську на Луганщині і загибель "мирних жителів", традиційно звинувативши в атаці Збройні сили України.

ТСН.ua зібрав подробиці про чергову брехню росіян.

Постраждала не пекарня – а ресторан з колаборантами

Коли 3 лютого окупанти заявили про обстріл Лисичанська, вони масово почали ширити повідомлення про нібито попадання у пекарню і "смерть 20 цивільних осіб".

Ба більше, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала удар по Лисичанську "подякою київських екстремістів за щедру фінансову підтримку країн Євросоюзу".

У Лисичанській міській військовій адміністрації розповіли, що у приміщенні пекарні, так звана окупаційна "влада" влаштовувала наради. А сама пекарня почала функціонувати вже після окупації Лисичанська. Там налагодили випічку хліба для російських військ.

Проте, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у день "прильоту" в одному з ресторанів біля пекарні топколоборанти святкували два дні народження і удар був саме по ньому, а не будівлі пекарні.

"Протягом вихідних повилазили списки загиблих та точні координати ураження. Пекарня так, поруч, але ціла. А от ресторан колаборанта – ні", - написав він.

До цього переселенці з Лисичанська розповідали, що на одному із відео, що опублікувало МНС РФ, вони упізнали ресторан під назвою "Adriatic", який був розташований на околиці – в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

Український журналіст Денис Казанський уточнив, що у цьому кафе на п'янку зібралася місцева окупаційна адміністрація.

"Верхівка "МНС", "прокурори", "депутати" (яких ніхто не вибирав). Брехливі російські ЗМІ зараз намагаються видавати їх за "мирних жителів", але окремі пропагандисти вже потроху визнають реальну картину. Закликають колаборантів та гауляйтерів більше не збиратися разом, щоби всіх разом не вбило однією ракетою", – зазначив Казанський.

Казанський також опублікував скриншот одного із Z-пропагандистів, який підтвердив сказане.

Допис одного із Z-пропагандистів після удару по Лисичанську / Фото: Telegram / Денис Казанський

"Задвохсотились міністр і депутати ЛНР"

За даними пропагандистських ЗМІ Росії, у тимчасово окупованому Лисичанську під час удару ліквідувався так званий "очільник МНС ЛНР" Олексій Потелещенко.

Так званий "міністра МНС ЛНР" Олексій Потелещенко. ФОТО: Андрій Цаплієнко/Telegram

Під час атаки ЗСУ також загинули два так звані місцеві "депутати".

Про це повідомив самопроголошений "мер" Лисичанська Едуард Сахненко.

За його словами, під час обстрілу начебто пекарні в Лисичанську 3 лютого загинули місцеві "депутати"-колаборанти російських окупантів Артем Тростянський та Іван Жушма. До того ж раніше так звані російські воєнкори писали, що удар було завдано по кафе "Adriatic" в якому святкували день народження Жушми.

Окупаційні війська Росії захопили Лисичанськ влітку 2022 року після запеклих боїв.

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