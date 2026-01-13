- Дата публікації
Удар по пляжу та житловому кварталу: нові подробиці обстрілу Одеси
Росіяни напередодні обстріляли Одесу: у місті є потерпілі.
Шестеро людей постраждали внаслідок нічного нальоту росіян на Одесу. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у дві хвилі, поціливши у дитячі садки, медичні заклади, житлові будинки та навіть набережну. Тільки-но пролунав відбій тривоги, комунальники та рятувальники взялися до ліквідації наслідків.
Про нічну атаку та неймовірну згуртованість одеситів — у репортажі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
Удар по Ланжерону та парку Шевченка
«Ми зараз на узбережжі, де вночі також лунали вибухи. Ось на цьому пляжі Ланжерон ворожий шахед влетів у пісок та здетонував», — передає Сергій Осадчук.
Через вибухову хвилю частково зруйновані конструкції на пляжі, постраждали ресторанчики та кав’ярні, які працювали під час літнього сезону. Понівечено навіть розважальний комплекс, розташований вище у парку Шевченка.
Пекло у середмісті: три «Шахеди» на один квартал
Однак найбільших руйнувань зазнав житловий квартал у середмісті Одеси. Там на площі у кілька сотень квадратних метрів вибухнули аж три «Шахеди». Внаслідок атаки постраждало шестеро людей. Наразі у лікарні перебувають дві жінки.
Найважча ситуація у 48-річної жительки будинку, що стоїть поряд з епіцентром. У жінки діагностували перелом кінцівок, зранку її прооперували.
У ДСНС повідомили, що за ніч зафіксували півтора десятка звернень до психологів, які працювали безпосередньо на місцях ударів.
Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області: «Люди були в дуже різному емоційному стані, багато людей які виходили саме з багатоповерхівок де у них повибивало вікна, вони виходили з тваринами з дітьми і їм треба була допомога, які і надавали наші психологи».
«Якби не прокинулися — посікло б склом»
Коли зійшло сонце, масштаб руйнувань став очевидним. Мешканці зраненого кварталу згадують пережите із жахом.
Лілія, місцева жителька: «Ну дуже було страшно, дуже. Перший вибух, потім другий, потім третій і повибивало усі вікна, дуже було страшно... Нема жодного цілого скла. Якби ми не вийшли, не прокинулися заздалегідь, то ми б якраз попали під ці усі хвилі і посікло би усіх склом».
Поліна, місцева жителька: «У сховище не побігла, хоча воно у нас є, не встигла просто. Вискочила в коридор бо уже летіло скло — там уже на мою постіль, тут вже усе повилітало. Бачите: двері, усе! І з цих барикад вибралися нагору, шок, добре що вхідні двері відкрилися. Співробітниця, вона вище живе, у неї також погром, але все рівно прийшла мені допомагати бо у неї трошки краще, у мене зовсім погано було».
Згуртованість на тлі руїн
Саме в такі хвилини Одеса демонструє свою справжню силу — згуртованість. Ті, хто постраждав менше, одразу пішли допомагати сусідам, у чиїх оселях руйнування катастрофічні. Сергій Осадчук зазначає, що бачив щонайменше три вщент понівечені квартири, де люди працювали разом.
На місці працюють десятки комунальників. Їхнє головне завдання — забити вікна плівкою, адже вночі температура в Одесі опускалася до мінус семи градусів.
Важка техніка оперативно розчистила дорогу від уламків, відновивши проїзд вже до ранку.
Двірники вимели тонни розбитого скла з дворів.
Розгорнуто оперативний штаб, де люди гріються, отримують допомогу та пишуть заяви на компенсацію за пошкоджене майно.
