ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
3 хв

Удар по пляжу та житловому кварталу: нові подробиці обстрілу Одеси

Росіяни напередодні обстріляли Одесу: у місті є потерпілі.

Автор публікації
Сергій Осадчук
Одеса

Одеса / © ТСН

Шестеро людей постраждали внаслідок нічного нальоту росіян на Одесу. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у дві хвилі, поціливши у дитячі садки, медичні заклади, житлові будинки та навіть набережну. Тільки-но пролунав відбій тривоги, комунальники та рятувальники взялися до ліквідації наслідків.

Про нічну атаку та неймовірну згуртованість одеситів — у репортажі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Удар по Ланжерону та парку Шевченка

«Ми зараз на узбережжі, де вночі також лунали вибухи. Ось на цьому пляжі Ланжерон ворожий шахед влетів у пісок та здетонував», — передає Сергій Осадчук.

Через вибухову хвилю частково зруйновані конструкції на пляжі, постраждали ресторанчики та кав’ярні, які працювали під час літнього сезону. Понівечено навіть розважальний комплекс, розташований вище у парку Шевченка.

Пекло у середмісті: три «Шахеди» на один квартал

Однак найбільших руйнувань зазнав житловий квартал у середмісті Одеси. Там на площі у кілька сотень квадратних метрів вибухнули аж три «Шахеди». Внаслідок атаки постраждало шестеро людей. Наразі у лікарні перебувають дві жінки.

Найважча ситуація у 48-річної жительки будинку, що стоїть поряд з епіцентром. У жінки діагностували перелом кінцівок, зранку її прооперували.

У ДСНС повідомили, що за ніч зафіксували півтора десятка звернень до психологів, які працювали безпосередньо на місцях ударів.

Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області: «Люди були в дуже різному емоційному стані, багато людей які виходили саме з багатоповерхівок де у них повибивало вікна, вони виходили з тваринами з дітьми і їм треба була допомога, які і надавали наші психологи».

«Якби не прокинулися — посікло б склом»

Коли зійшло сонце, масштаб руйнувань став очевидним. Мешканці зраненого кварталу згадують пережите із жахом.

Лілія, місцева жителька: «Ну дуже було страшно, дуже. Перший вибух, потім другий, потім третій і повибивало усі вікна, дуже було страшно... Нема жодного цілого скла. Якби ми не вийшли, не прокинулися заздалегідь, то ми б якраз попали під ці усі хвилі і посікло би усіх склом».

Поліна, місцева жителька: «У сховище не побігла, хоча воно у нас є, не встигла просто. Вискочила в коридор бо уже летіло скло — там уже на мою постіль, тут вже усе повилітало. Бачите: двері, усе! І з цих барикад вибралися нагору, шок, добре що вхідні двері відкрилися. Співробітниця, вона вище живе, у неї також погром, але все рівно прийшла мені допомагати бо у неї трошки краще, у мене зовсім погано було».

Згуртованість на тлі руїн

Саме в такі хвилини Одеса демонструє свою справжню силу — згуртованість. Ті, хто постраждав менше, одразу пішли допомагати сусідам, у чиїх оселях руйнування катастрофічні. Сергій Осадчук зазначає, що бачив щонайменше три вщент понівечені квартири, де люди працювали разом.

На місці працюють десятки комунальників. Їхнє головне завдання — забити вікна плівкою, адже вночі температура в Одесі опускалася до мінус семи градусів.

  • Важка техніка оперативно розчистила дорогу від уламків, відновивши проїзд вже до ранку.

  • Двірники вимели тонни розбитого скла з дворів.

  • Розгорнуто оперативний штаб, де люди гріються, отримують допомогу та пишуть заяви на компенсацію за пошкоджене майно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 новини 13 січня. ОФІЦІЙНО! ШМИГАЛЯ ЗВІЛЬНЕНО! ЩО З ФЕДОРОВИМ ТА МАЛЮКОМ?

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie