Обстріл приватної клініки у Києві: чому не всі спустилися до укриття і наслідки атаки РФ

Наслідки атаки 5 січня / © Ян Доброносов

Російський дрон-камікадзе поцілив у приватний медичний заклад у Києві. Удар прийшовся прямо в палату стаціонару, де перебував чоловік. Патрульна поліція оприлюднила перші хвилини після атаки, а керівництво клініки розповіло про стан інших пацієнтів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Перші хвилини трагедії

«Там є люди? Не знаю, чи всіх вивели. На другому поверсі точно є», — ці тривожні вигуки зафіксували бодікамери патрульних у перші миті після влучання.

«Шахед» поцілив у палату на другому поверсі. У цей момент там перебував 30-річний пацієнт. На жаль, чоловік загинув на місці.

Евакуація та потерпілі

Загалом на момент влучання в клініці перебувало 26 пацієнтів. Загалом у будівлі, враховуючи персонал, було близько 70 людей.

Постраждалі: 42-річна жінка отримала рвану рану кисті та гостру реакцію на стрес. Ще одну жінку госпіталізували із забійною раною.

Отруєння чадом: Двох літніх пацієнток (77 та 97 років) перевели до комунальних лікарень через отруєння чадним димом.

Тяжких післяопераційних пацієнтів у закладі не було, оскільки у вихідні планові операції не проводяться. Це дозволило провести евакуацію максимально оперативно — за півтори години всіх 25 вцілілих пацієнтів розподілили між приватними та державними лікарнями Києва.

Маргарита Мальована, генеральна директорка клініки: «Виглядає все жахливо, але це дрібниці в порівнянні з тим, що загинув пацієнт. Немає слів, тільки співчуття близьким. Нічна зміна — молодці, бо люди лежали в лікарні, треба було не просто вивести, а продовжити лікування».

Наслідки влучання та ліквідація

Пожежа охопила близько 25 квадратних метрів, проте пошкодження будівлі значно масштабніші. Найбільше постраждали вікна та перекриття. Зараз на місці працюють комунальні служби, розчищаючи скло та залишки конструкцій, які «наробив Шахед».

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА: «У клініці є непогане сховище, але, на жаль, не всі були в ньому на момент вибуху. Зараз ми разом із власниками зашиваємо вікна, щоб мінімізувати наслідки негоди, адже попереду морози».

На місці вночі працював психолог, щоб допомогти персоналу та пацієнтам оговтатися від пережитого. Власники закладу вже почали підраховувати збитки та заявляють, що планують відновлювати клініку.

