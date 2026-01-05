ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН

Ексклюзив ТСН
63
1 хв

Обстріл приватної клініки у Києві: що відомо про загиблого пацієнта

У Києві росіяни вбили пацієнта приватної лікарні.

Валерія Ковалінська
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

«Перемогли» ще одну лікарню у Києві з діючим стаціонаром — так президент України відреагував на атаку Росії по столиці та вкотре закликав партнерів не забувати, що ППО, кошти на дрони та обладнання для енергетики нашій країні потрібні щодня.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

У Києві в приватний медичний заклад влучив «Шахед» — загинув 30-річний пацієнт клініки.

«Попало в 1 палату, там пошкодження всього крила. Виглядає все жахливо, але найжахливіше, що загинув чоловік… Для нас це найбільше потрясіння. Тут було 26 пацієнтів, 25 було переведено в інші клініки. Стан у всіх стабільний», — каже генеральна директорка приватної клініки Маргарита Мальована.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали по Україні масованого удару безпілотниками та балістичними ракетами, цілі фіксувалися у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. У Києві від удару по приватній клініці загинув чоловік і постраждали троє жінок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ВИБУХ — і стеля ПОЧАЛА ПАДАТИ! Моторошні подробиці УДАРУ ПО КЛІНІЦІ НА ОБОЛОНІ в Києві

63
