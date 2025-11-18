ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
2 хв

Обстріл телецентру та вокзалу: жителі Дніпра розповіли про моторошну атаку на місто

Росіяни напередодні масовано атакували Дніпро.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
Наслідки атаки на Дніпро

Наслідки атаки на Дніпро

Росіяни напередодні атакували Дніпро. Ворог ударив дронами по будівлі телецентру.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

«Рятувальники всю ніч боролися з вогнем, та задимлення є й досі. В цій будівлі розташована філія „Суспільного. Дніпро“. Чимало техніки знищено. Проте кореспонденти попри це виходять в ефір», — йдеться у сюжеті.

Згоріла вщент і кіностудія. Засновниця на згарищі не стримує сліз. Увечері саме прикрасили ялинку. Десятки дітей сьогодні сюди збиралися на навчання, але вогонь знищив усе — обладнання, декорації, костюми.

Люди кажуть: вибухи лунали один за одним. Двоє людей дістали поранення. Це чоловік і жінка. Їхні життя поза загрозою. Сім житлових будинків понівечено. Вибило понад тисячу вікон. Потрощило дахи, пошкоджено дві котельні. Через це є перебої з теплопостачанням, проте фахівці вже лагодять обладнання. Тепло до осель обіцяють повернути до ночі. Мешканці будинків біля місць атак розповідають, що бігли до підвалів під канонаду вибухів. В оселях усе потрощено вщент. Ось що вони розповіли:

  • «Ми почули, що летить, уже за дві секунди, як воно розірвалося. Ми схопили дитину, побігли вниз. Поки добігли вниз, воно все знову почало вибухати. І ось так у підвалі ми, всі сусіди сіли, обійнялися і плакали. Ми думали, ми не вийдемо з підвалу».

  • «Перший був вибух, другий, третій, четвертий. Я дивлюсь, що треба спускаться вниз. Таке було, що такого ще не було! Вікна, міжкімнатні двері, кафель пооблітав на кухні».

Також внаслідок атаки постраждав залізничний вокзал. Пасажири потягів ховалися у підземному переході. Критичні ураження у приміському депо, повідомили залізничники. Зруйновано ремонтний цех. Потяги «Запоріжжя — Перемишль» та «Київ — Хелм» вирушили з затримкою у дві з половиною години. Проте на ранок рух відбувається за розкладом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЕСЯТКИ ВИБУХІВ ОДИН за ОДНИМ! ЖАХ в ДНІПРІ — НАЖИВО

Дата публікації
Кількість переглядів
600
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie