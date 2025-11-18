Обстріл телецентру та вокзалу: жителі Дніпра розповіли про моторошну атаку на місто

Наслідки атаки на Дніпро

Росіяни напередодні атакували Дніпро. Ворог ударив дронами по будівлі телецентру.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

«Рятувальники всю ніч боролися з вогнем, та задимлення є й досі. В цій будівлі розташована філія „Суспільного. Дніпро“. Чимало техніки знищено. Проте кореспонденти попри це виходять в ефір», — йдеться у сюжеті.

Згоріла вщент і кіностудія. Засновниця на згарищі не стримує сліз. Увечері саме прикрасили ялинку. Десятки дітей сьогодні сюди збиралися на навчання, але вогонь знищив усе — обладнання, декорації, костюми.

Люди кажуть: вибухи лунали один за одним. Двоє людей дістали поранення. Це чоловік і жінка. Їхні життя поза загрозою. Сім житлових будинків понівечено. Вибило понад тисячу вікон. Потрощило дахи, пошкоджено дві котельні. Через це є перебої з теплопостачанням, проте фахівці вже лагодять обладнання. Тепло до осель обіцяють повернути до ночі. Мешканці будинків біля місць атак розповідають, що бігли до підвалів під канонаду вибухів. В оселях усе потрощено вщент. Ось що вони розповіли:

«Ми почули, що летить, уже за дві секунди, як воно розірвалося. Ми схопили дитину, побігли вниз. Поки добігли вниз, воно все знову почало вибухати. І ось так у підвалі ми, всі сусіди сіли, обійнялися і плакали. Ми думали, ми не вийдемо з підвалу».

«Перший був вибух, другий, третій, четвертий. Я дивлюсь, що треба спускаться вниз. Таке було, що такого ще не було! Вікна, міжкімнатні двері, кафель пооблітав на кухні».

Також внаслідок атаки постраждав залізничний вокзал. Пасажири потягів ховалися у підземному переході. Критичні ураження у приміському депо, повідомили залізничники. Зруйновано ремонтний цех. Потяги «Запоріжжя — Перемишль» та «Київ — Хелм» вирушили з затримкою у дві з половиною години. Проте на ранок рух відбувається за розкладом.

