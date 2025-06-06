Обстріл України після дзвінка Трампа Путіну: у Раді та експерти попередили про масштаби загрози

Експерти не виключили, що армія РФ повторить масований ракетний удар по Україні / © ТСН

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Масована російська ракетно-дронова атака по Україні проти ночі 6 червня сталася після телефонної розмови очільника Кремля Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом. Як відомо, Путін заявив Трампу, що «змушений відповісти» (на знищення літаків, якими Росія вбиває українців — Ред).

Міноборони РФ сьогодні зранку заявило, що удар Росії став відповіддю, але українські військові аналітики та у Верховній Раді висловили думку — РФ насправді могла запланувати серію ударів. Крім того — фізичне усунення ключових осіб України.

Новою інформацією з ТСН.ua поділився секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він підкреслив, що озвучує висновки власного аналізу.

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«Росія обстрілює Україну постійно. І це не був той єдиний удар. Росія хоче нарощувати», — каже Роман Костенко.

Та продовжує: «Нам треба бути обережними, тому як Росія хоче намагатися комплексно мститися. Це і удари зокрема по об’єктам прийняття рішень в подальшому, і намагання фізичного усунення ключових осіб. Це моя думка. Треба розуміти, що для них (росіян — Ред) питання помсти — це не одноразовий удар. Я думаю, що ми маємо бути готові завжди».

Напередодні російської атаки Роман Костенко висловлював припущення, що удар прийдеться по урядовому кварталу в Києві.

«Виключно моя думка — можуть ударити по урядовому кварталу. Росіянам потрібна «картинка». Вже нікого не дивує просто нанесення ударів по Україні. Я вважаю, що для них важливіше закидати нас не кількістю, а зробити якусь «картинку» для світової спільноти. Мій аналіз такий: можливо, вони це зроблять», — висловив своє бачення ситуації парламентар.

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Роман Костенко також прокоментував інформацію, яка сьогодні з’явилась на декількох моніторингових Telegram-каналах про начебто підготовку армії РФ до нової повітряної атаки.

«У них готові угруповання. Літаки споряджені. Але дати, коли вони можуть бити — про це ми дізнаємося як правило за декілька годин, коли бачимо пересування», — резюмував Костенко.

Літаки були споряджені заздалегідь

Того, що удар, який РФ називає помстою може повторитись, не виключає і український військовий оглядач Денис Попович.

«Я думаю, що це був не удар-помста, хоча міноборони РФ заявило, що це була відповідь», — каже Попович.

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Свої висновки він аргументує так: «Мої здогадки базуються на тому, що якщо передивитись відео операції «Павутина», яке демонструвала СБУ, то можна було побачити літаки, які горять та літаки, які споряджені ракетами. Це означає, що вони були заправлені. В такому випадку вони були готові до вильоту. Скоріш за все, це (виліт — Ред.) був повинен статись проти ночі 2 червня. Могли це зробити під Стамбульський саміт та розіграти це як переговорну карту. Низка літаків була знищена або пошкоджена, але ж ніхто не стверджував, що боєготових літаків не залишилось. Зараз літаки споряджаються ракетами та можуть повторити».

Резюмуючи, Попович припускає, що російський удар, який стався сьогодні — це була відкладена атака. Атака, яку зірвав удар СБУ по російських аеродромах.

Можлива серія ударів

Своєю чергою, військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак також не виключає, що ракетний обстріл може повторитись. Свою думку він аргументує тим, що російське керівництво може відреагувати на цинічну думку свого населення.

«Російські дописувачі висловлювали таке, мовляв, що, це і все, чим відповіла стратегічна авіація. Я припускаю, що якщо в Кремлі дійдуть до висновку, мовляв, не вдалося каналізувати суспільне невдоволення, то можуть повторити. Зазвичай після таких ударів росіяни лікують. Зараз, судячи з всього, такого не відбулося. Я припускаю, що армія РФ зробить серію таких атак, а потім скажуть, що зробили серію «актів помсти». Війна продовжується», — каже Іван Ступак.

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