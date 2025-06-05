Обстріл України після розмови Трампа з Путіним: скільки ракет, коли та на які міста можуть полетіти

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав сценарій можливої масованої атаки з боку РФ / © ТСН

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Після того, як очільник Кремля Володимир Путін прямо заявив президенту США Дональду Трампу, що Україна отримає відповідь за атаки по літаках, посольство США в Києві попередило своїх громадян про те, що наразі існує постійний ризик значних повітряних атак.

Якою може стати чергова атака російської армії та чи буде вона найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

«Заяви амбасади США — це стала процедура, таке відбувається не вперше. Вони регулярно видають такі застереження. Тривожним дзвіночком може стати те, якщо представники амбасади йдуть на дистанційну роботу або виїздять до Варшави. Кажучи про загрозу обстрілів, посольство США має рацію — ризики є. Під час вчорашньої розмови з Трампом Путін заявив, що „він буде змушений відреагувати“ на те, що ми спалили їм бомбардувальники», — пояснює військовий експерт.

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Селезньов продовжує: «Чи має російська армія ресурси? Так, має. По-перше, ми знищили не всі її літаки. По-друге — армія РФ має щонайменше 500 балістичних ракет. Є системи морського та наземного базування, окупанти мають чималу кількість дронів. Тому виключати ймовірність масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії я б не ризикнув».

На запитання про те, чи є розуміння того, куди буде спрямована «відповідь», аналітик каже так: «Як зазвичай, Росія декларуватиме те, що гатить по наших військових об’єктах та об’єктах військово-промислового комплексу, але чомусь під час таких атак гинуть цивільні».

Коли може статися

За словами Селезньова, основи військової науки кажуть про те, між атаками є інтервал, який використовується для підготовки.

«Російській армії потрібен певний проміжок часу для того, щоб бути напоготові. Раніше, за радянських нормативів, вважалося, що потрібно менше 20 годин для того, щоб літаки, які повернулися з бойового вильоту, знову були напоготові. Звісно, що нинішні російські нормативи не мають жодного стосунку до радянських. Можливо, кілька діб знадобиться російській армії, щоб накопичити відповідні ресурси (ракети — Ред.). Ми завжди маємо бути напоготові», — каже експерт.

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На запитання про те, чи може наступна ймовірна атака Росії стати наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення, Селезньов відповів так: «Насправді крайні атаки РФ за кількістю ресурсів перевищують атаки перших трьох діб повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Щільність вогню досягається за рахунок масованого застосування дронів. Останнього разу масована атака відбувалася з використанням сумарно понад 400 повітряних цілей — ракет і дронів. Пуски відбувалися з 7 напрямків».

Водночас експерт зазначає, що наші війська постійно шукають можливості, щоб позбавити російську армію таких можливостей.

«Ми почали працювати навіть по наземних пускових установках. Це неймовірно крутий результат. Відслідкувати установку в полі на теренах Росії — це складне завдання», — зазначає аналітик.

Які міста в зоні ризику

За його словами, у РФ наразі така кількість ракетних ресурсів, що фактично вся територія України перебуває в зоні ризику.

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«Але Київ, як зосередження військових, державних інституцій, звісно, може стати об’єктом для атаки. Але не факт, що саме на Київ спрямовуватимуться ракети. Як бачимо, ракети та КАБи прилітають по інших містах, страждають Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Чернігів, Харків, населені пункти на Донеччині. Тому казати, що армію РФ цікавить винятково столиця, не варто. Столиця серед переліку інших цілей», — впевнений аналітик.

Своєю чергою секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в етері «Еспресо» повідомив: «Чи завдасть РФ відповідь? Я навіть не сумніваюся — 101%. Питання — як вони це зроблять. Щодо удару „Шахедами“ та дронами, то це, з одного боку, могли б продати у себе як відповідь, але вони це ще хочуть показати світовій спільноті. Можливо, це буде удар по центрах ухвалення рішень, можливо, по урядовому кварталу. Точно не знаю, але знаю, що вони готують удар. Тому як будуть сигнали повітряної тривоги, потрібно всім іти до укриття, тому що є велика ймовірність такого удару, зокрема й сьогодні вночі», — зауважив він.

Водночас в інформпросторі протягом дня з’являлися припущення, що Росія начебто може завдати удару «Орешніком», але українські військові про це публічно та офіційно не попереджали.

Раніше повідомлялося про те, що Путін повідомив Папі Римському умову завершення війни в Україні.

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