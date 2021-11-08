Обстріли бойовиків із забороненого озброєння не припиняються: репортаж з лінії розмежування

Протягом минулої доби двох військових поранено.

Напередодні ворожий обстріл забрав життя українського захисника Віталія Павлиська. Позиції під Новозванівкою на Луганщині окупанти накрили із заборонених Мінськом 120-х мінометів. Ще двоє наших бійців зазнали поранень, їх доправили до шпиталів. За минулу добу бойовики з десяток разів відкривали вогонь вздовж всієї лінії фронту. Окрім мінометів, гатили з протитанкових гранатометів та скидали гранати з безпілотника.

Репортаж з лінії розмежування на Донеччині - у сюжеті ТСН.12:00.

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Узагальнена назва цих позицій – Світлодарська дуга. Останнім часом проти українських військових тут використовували три види артилерії. Найпотужніше вдарили з гармати 152 калібру. Військовослужбовець Микола, який був поруч, каже: трохи відвикли від таких потужних залпів. "Давно такого не було. Минулого року останній раз в мене таке було", - розповів він.

Утім, бійці кажуть: кожен з п'яти прильотів снарядів нагадував, що не час розслаблятися. Сусідню позицію обстріляли з міномета 82 калібру. По позиціях Юрка бив 120 міномет. Частина мін впала посеред поля, а ще одна – на дорогу, Ніхто не постраждав. Юрко каже, що ворог міг просто нагадати про себе: "Показують, що вони є, що вони можуть".

Артем тут головний. Він каже: його бійці теж не змовчали. Військовий переконаний: його солдатам від цієї думки значно легше. "Коли військовослужбовець впевнений в тому, що командир прикриє, знайде сили та засоби і прикриє".

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