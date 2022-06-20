Обстріли Харківщини, Одещини та Дніпропетровщини: кореспонденти ТСН бачили наслідки атак на власні очі

Російські окупанти обстріляли Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину, Одещину та Миколаївщину.

Майже добу безперервного вогню пережили жителі Середини-Буди на Сумщині.

Про це йдеться в ТСН.

По житлових кварталах громади та самого міста ворог гатив із мінометів. Пошкоджено щонайменше десять осель, один будинок після влучання російського боєприпасу геть вигорів.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині вночі росіяни вдарили з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок, іще кілька – зруйновані. Люди не постраждали. Водночас рятувальники другу добу гасять пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі, по якій у суботу ворог ударив ракетами. Там знайшли вже третього загиблого.

Відомо про нові ракетні удари по Харківщині та Одещині. У Харківській області за добу – восьмеро поранених і новий артилерійський обстріл Харкова вдень. А на Одещині від самого ранку росіяни гатять ракетами, частину їх збила наша ППО.

Південь

Сьогодні на півдні України весь день гучно і гаряче. Впродовж лише трьох годин сьогодні вдень ворог випустив по Одеській та Миколаївській областях чотирнадцять ракет, повідовило ОК "Південь". Росіяни гатили і по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському та по самій Одесі.

Більшу частину ракет вранці збили підрозділи нашого ППО, але є і прильоти. На Миколаївщині, а саме в передмісті Очакова, ракети пошкодили сільськогосподарські площі. В самій Одесі внаслідок влучання ракети сьогодні вигорів логістичний продовольчий склад. Там спалахнула пожежа на площі у понад 300 квадратних метрів, але вогонь рятувальники оперативно загасили. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

Військові експерти стверджують, що це помста окупантів, які у такий спосіб реагують на успішні дії ЗСУ. Від початку повномасштабної війни це найбільш масований ракетний обстріл півдня України. Ракети ворог випускав як з моря, так і з окупованого Криму.

Сьогодні протягом дня у соцмережах з'являється інформація про успішну атаку нашими ЗСУ острова Зміїний, куди окупанти стягли свою техніку. А трохи згодом з'явилась інформація, що українські бойові літаки поцілили по газовидобувних вежах у Чорному морі, які росіяни захопили ще 2014-го року і викачують газ з одеського родовища. Утім, військові поки нічого не коментують.

Харківщина

Ворог не полишає Харків у спокої. За інформацією ДСНС, прильоти російської артилерії зафіксували у промисловій зоні Немишлянського району.

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Одразу ж після вибухів над містом піднявся чорний стовп диму. Що саме зайнялося, поки не повідомляють. Відомо, що пожежу гасять рятувальники. Поки інформації про потерпілих та загиблих немає.

Після обстрілу у десятках будинків зникло електропостачання. Утім, за годину комунальні служби встигли усе відновити.

Гатили російські війська цієї доби і по області. За офіційними даними, восьмеро цивільних поранені. Як за розкладом, ближче до опівночі, росіяни запустили 2 крилаті ракети по залізничному ліцею у Люботині. У той час в будівлі була літня жінка. Їй вдалося врятуватися.

Також ворожа ракета прилетіла у зооветеринарну академію в Малій Данилівці. Будівля пережила ще Другу світову війну. Але російські ракети в секунди зруйнували один з корпусів вишу. У дворі – яма завглибшки 4 метри.

Тим часом в Ізюмському районі третій день гасять пожежу на нафтопереробному підприємстві. Ще в суботу росіяни влучили туди кількома ракетами. Рятувальники працюють на місці цілодобово, втім, кажуть, що найближчим часом ліквідувати полум’я навряд чи вдасться через потужний витік газу.

Раніше у МВС показали наслідки ракетного удару по Харківщині.

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