Херсон під ворожим вогнем: як Росія продовжує "розстрілювати" місто та вбивати мирних людей

11 листопада 2022 року історичний день для України, оскільки ЗСУ звільнили Херсон.

Це єдиний обласний центр, який від початку повномасштабної війни вдалося окупувати Росії. Покидаючи місто, загарбники замінували будівлі та зруйнували енергосистему міста, залишивши його без світла та води. А через декілька днів, облаштувавши нові позиції на лівому березі Дніпра, почали Херсон чи не щодня обстрілювати.

Так, 23 листопада очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти посилюють обстріли деокупованого Херсона. На той момент від цих обстрілів у Херсоні були вже жертви серед цивільного населення, зокрема і загиблі та поранені діти. Атаки РФ на звільнене місто не припиняються.

ТСН.ua зібрав усе, що станом на 30 листопада відомо про військові злочини Росії у звільненому місті, які країна-агресорка там чинить після деокупації.

Тільки-но місто почалося відновлюватися після окупації почали з'являтися тривожні новини про вибухи, які були результатом російських обстрілів. Так, 21 листопада росіяни весь день обстрілювали Херсон з артилерії. На місці трагедії загинула одна людина, ще кілька осіб госпіталізували. Вечері один зі снарядів РФ поцілив у житловий будинок Херсона.

У той день радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти почали мститися жителям українського міста за підтримку ЗСУ.

"Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки – просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Human Rights? Чи рутина російських звірств більше не цікава?" - наголосив Подоляк.

Фото: Associated Press

23 листопада вночі у лікарні помер поранений 13-річний хлопець, заявив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Обстріли постійно посилюються. Ми маємо справу з терористом. У нас є поранені і загиблі. Вночі помер хлопчик, від отриманих поранень. Він їхав з батьком та братиком з церкви. Вони на власній машині повертались. Хлопчику 13 років. Вони ховались від обстрілу касетними снарядами. Його не змогли врятувати. Ще один 13-річний хлопчик залишився без руки, ще одни поранений в живіт. Терористи продовжують бити по наших людях", - наголосив очільник ОВА.

24 листопада у місті також декілька разів було чути вибухи. Крім того, за даними місцевих пабліків у соцмережах, внаслідок обстрілу було зафіксовано "прильоти". Пізніше очільниця Херсонської МВА Галина Лугова повідомила в Мережі, що російські війська обстріляли Херсон 17 разів протягом 24 листопада, внаслідок чого загинула людина, ще одна особа отримала поранення. Так, під час ворожої атаки загинула жінка, що мешкала на Східному. А поранена людина проживала разом із загиблою.

За даними Лугової, вранці російські окупанти влучили в один із "Пунктів незламності", розташований у дитсадку. Зафіксовані і влучання в багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора. Там минулося без постраждалих.

Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик.

Загалом у період від 20 до 24 листопада було зафіксовано 62 ворожі "прильоти" по Херсону. Внаслідок обстрілів загинули 15 людей, ще 64 – зазнали поранень.

25 листопада росіяни 39 разів обстрілювали Херсонську область. Унаслідок цього двоє цивільних загинули, ще 10 — поранені. Окупанти обстрілювали житлові квартали Херсона. Снаряди влучили в приватні помешкання, торговельний заклад та училище.

27 листопада російські війська завдали удару по лініям електропередач у Херсоні, які живлять нещодавно звільнений обласний центр. Пізніше Янушевич написав, що менше ніж за пів години українським енергетикам вдалося полагодити пошкоджені електромережі. Електроенергію до будинків жителів Херсона вдалося повернути.

29 листопада окупанти завдали удар по обласній клінічній лікарні у Херсоні. В будівлі вибиті вікна. Про постраждалих не повідомлялося.

30 листопада росіяни поцілили у лікарню та житлові будинки. Постраждала чергова лікарня – це обласна стоматологічна поліклініка. І, окрім того, є прильоти по житлових будинках. Наразі інформація щодо постраждалих встановлюється

30 листопада під ворожим вогнем також був Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Там постраждала будівля закладу — вибито вікна, побито стіни.

Нагадаємо, що ЗСУ України 11 листопада звільнили Херсон, до якого одразу після деокупації приїхав президент України Володимир Зеленський. Одразу після звільнення місто почало оживати. Там відкрилися банки і супермаркети, відновила роботу "Укрпошта", також відновлено залізничне сполучення.

Більша частина міста попри постійні ворожі обстріли вже наразі зі світлом. Проте гуманітарна ситуація залишається важкою, в місті встановили спеціально облаштовані намети, де люди можуть зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефони та скористатися Інтернетом.

Водночас українські військові наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися до домівок, оскільки в місті небезпечно.

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