Обстріли Херсона посилюються: вночі у лікарні від поранень касетними снарядами РФ помер хлопчик

Місцеві пабліки чи не щодня повідомляють про вибухи у місті.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що російські окупанти посилюють обстріли деокупованого Херсона.

Про він повідомив 23 листопада в ефірі телемарафону у слоті ТСН.

"Обстріли постійно посилюються. Ми маємо справу з терористом. У нас є поранені і загиблі. Вночі помер хлопчик, від отриманих поранень. Він їхав з батьком та братиком з церкви. Вони на власній машині повертались. Хлопчику 13 років. Вони ховались від обстрілу касетними снарядами. Його не змогли врятувати. Ще один 13-річний хлопчик залишився без руки, ще одни поранений в живіт. Терористи продовжують бити по наших людях", - наголосив очільник ОВА.

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Янушевич також вкотре закликав людей, які наразі перебувають у місті, евакуюватися, а тих, хто хотів би повернутися до звільненого Херсона поки що не робити цього через небезпеку обстрілів РФ та ситуацію з інфраструктуру, яку зруйнували окупанти.

Нагадаємо, раніше про евакуацію з міста також говорила і віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Зокрема вона наголосила, що уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних областей України.

Варто зазначити, що ЗСУ звільнили Херсон від російських військ 11 листопада під час успішного контрнаступу.

Експерти зазначають, що для Збройних сил України важливо розвинути успіх і не дати армії РФ перепочити, тому вони можуть перейти до активних дій вже найближчим часом. Своєю чергою, окупанти перегруповують війська, які залишили Херсон, щоб посилити інші напрямки.

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