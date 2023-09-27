Обстріли певних міст та імітація наступу: експерт назвав сценарії війни в Україні взимку

Взимку росіяни будуть продовжувати здійснювати обстріли енергоінфраструктури, прикордоння, Херсона, Запоріжжя, Кривого рогу, Краматорська, а також вдаватись до імітації наступу. Але разом з тим для України з боку західних партнерів, ймовірно, буде розширена номенклатура озброєння, яке постачається.

Про сценарії розвитку подій взимку в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Росіяни наступати не будуть. Вони будуть імітувати певні наступальні дії, але для повноцінного наступу на будь-якому напрямку у них сил немає. Все дуже просто. Людський ресурс хоч у них і є, але питання в професійних навичках. Вони будуть займатись імітацією, відволікати нашу увагу, але переважно будуть в обороні. В ненадійній обороні, тому що не зможуть її ефективно тримати. Тобто будуть постійно відступати, а сили оборони України продовжать свій тиск", - висловлює свою думку Олександр Коваленко.

Лівобережна Херсонщина та Запорізький напрямок

"Якщо казати про цю територію (лівобережну Херсонщину – Ред.), то якщо там найближчим часом щось не станеться з сірою зоною, то вона все одно буде розширюватись. Вздовж всього лівого берега. Росіяни не зможуть її зменшити та зайняти свої старі позиції у першій лінії оборони, яку змило після їхнього терористичного акта на Каховській ГЕС. Можливостей зайняти свої старі позиції у них вже немає", - каже експерт.

ЗСУ на одному із напрямків / Фото: Associated Press

На думку Коваленка, український наступ на Запорізькому напрямку буде продовжуватись навіть взимку.

"Але як інтенсивно – це покаже те, де саме ми будемо заходити. Я думаю, що ми не будемо на півночі від Токмаку на той момент (наприклад, у грудні – Ред.). Мені здається, що ми будемо південніше Токмака станом на грудень 2023 року. А якщо бути взагалі оптимістом, то думаю, що зможемо бути взагалі біля Мелітополя або Азовського узбережжя. Наступ продовжиться", - каже Коваленко.

До цього він додає, що просування вірогідне і на Донецькому напрямку.

"Аналогічно, думаю, продовжиться наше просування на донецькому напрямку. Думаю, що до зими ми зможемо вийти до траси 0513. Це південна артерія між Бахмутом та Горлівкою. Думаю, що до зими ми переріжемо трасу 0513", - каже експерт.

Лимано-Куп'янська "вісь"

Про напрямок, щодо якого були тривожні новини, мовляв, там росіяни здійснять наступ, Коваленко каже так: "Я думаю, що там росіяни також будуть імітувати наступальні дії. Але у мене виникають сумніви щодо того, що окупанти там зможуть довго влаштовувати такі перфоменси".

Знищена техніка окупантів у Куп'янську / Фото: Associated Press

Обстріли енергосистеми та повторний наступ на Київ

За словами Коваленка, немає ознак того, що росіяни відмовляться від тактики обстрілів української енергоінфраструктури. Щодо повторного наступу росіян на Київ, Коваленко з впевненістю каже, що поки що ресурсу для такої операції з боку окупантів не спостерігається.

"В них взагалі немає ресурсу, щоб здійснювати такі наступальні дії. Вони можуть здійснювати виключно диверсійну діяльність, не більше того. Обстріли прикордоння, Чернігівської області, на жаль, будуть продовжуватись", - впевнений аналітик.

До цього Коваленко додає, що росіяни будуть обстрілювати Слав'янськ, Краматорськ, Куп'янськ, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Постачання зброї Україні

"Темпи військової допомоги будуть такими як зараз. Наприклад, від США – 2 пакети на місяць. Це буде задовільняти основні наші потреби. У наших європейських партнерів є відповідні графіки. Зброю передають тоді, коли є можливість. Я не думаю, що загальна кількість буде зменшена. Якщо казати про боєприпаси, то виробництво нарощується. Є надія, що може бути розширена номенклатура. Ми вже бачимо, що вона розширюється. Йдеться про ракети ATACMS та TAURUS", - резюмував експерт.

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, росіяни будують нові укріплення в Запорізькій області.

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