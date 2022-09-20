Обстріли Росією АЕС, ТЕЦ та підстанцій: чи зможе Україна пережити зиму та чи є на це ресурси

Україна почала готуватись до складної зими ледве не квітні. А тому встигла накопичити критичний запас палива - газу та вугілля власного видобутку.

Ані обсяги, ані місцезнаходження складів - не розголошується. Однак, їх достатньо для проходження опалювального сезону. Більше того, сьогодні міністр енергетики на зустрічі в Польщі навіть обговорював можливість експорту вугілля.

Про це 20 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Проте атака на Південноукраїнську АЕС вкотре змусила пригадати усі погрози окупантів: заморозити українців, - залишити без світла та води. Напади на критичну інфраструктуру, а це те, що підтримує наше нормальне життя, в останній місяць посилилися. Британська розвідка називає це помстою росіян за свою ганьбу на Харківщині.

Вибух біля Південноукраїнської АЕС стався через те, що Росія запустила по ядерному об'єкту високоточну ракету "Іскандер".

Росіяни, щоразу вдосконалюють свої руйнівні сценарії - погрожуючи ядерним вибухом без застосування ядерної зброї. Спершу вони знеструмили Чорнобильську АЕС. Спрацювали дизель-генератори. Щоб попередити катастрофу, співробітники станції мусили красти паливо у окупантів. На окупованій Запорізькій атомній електростанції рашисти пішли ще далі. Вони не просто використовують станцію як військову базу, не просто обстрілюють її, вони провернули там теж саме, що і на ЧАЕС - блекаут. Проблему швидко вирішили. Мета - відімкнути ЗАЕС від енергосистеми України і заживити окупований Крим. Наша розвідка це підтверджувала.

Вижити взимку: чи не даремно українці скуповують ектрообігрівачі

“Вони рішуче налаштовані на те, щоби підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії” - сказав представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Ракети в небі над Південноукраїнською атомною електростанцією - явище не нове. Їх вже фіксували камери відеоспостереження - і це вже порушення ядерної безпеки, каже Петро Котін.

Але справа не лише в ядерному терорі. Росія намагається позбавити Україну світла, води і тепла напередодні зими.

Ці погрози будуть тривати доти, доки російські війська не заберуться з території України. У фокусі їхньої уваги - котельні, лінії електропередач, підстанції.

Утім, у нас є всі шанси вистояти. Перш за все через те, що споживання енергоресурсів значно впало. А генерація залишилась майже на тому самому рівні. Наразі 80% струму забезпечують атомні електростанції, гідроелектростанції та сонячні батареї. Ще 19 процентів виробляють вугільні ТЕС, дуже мало працює на газу.

І найголовніший наш козир - це так званий енергетичний безвіз. В квітні цього року Україна увійшла в енергосистему Європи. Це означає - що наша електромережа простягнулась від Маріуполя до Лісабона. А чим вона більша - тим стабільніша.

А в разі чого ми можемо запросити аварійну допомогу від наших європейських партнерів. Втім, поки такої необхідності немає.

Однак, розслаблятися в умовах війни з Росією не варто. Втім, українські енергетики щодня доводять ще одну свою важливу властивість: ми здатні досить швидко відновлюватись. Після влучання на Харківську ТЕЦ - світло в оселях з'явилось вже за пару годин.

Нагадаємо, експерт назвав основну проблему цьогорічного опалювального сезону.

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