Обстріли в Куп’янську посилюються: оголошено обов'язкову евакуацію, щоб зменшити щоденну втрати серед цивільних

Обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних людей розпочали з Куп’янська та прилеглих населених пунктів через постійні ворожі артилерійські обстріли. Останні кілька діб, особливо інтенсивно росіяни почали бити у бік Куп’янська з реактивних систем залпового вогню, йдеться в ТСН.

Восени українські військові погнали російських окупантів з міста кілометрів на 20, у бік державного кордону, але тиші у Куп’янську та передмісті так і не настало.

Над різними районами Куп’янська час до часу починають здійматися стовпи диму. Місцеві твердять, що у місті не було жодної доби, щоб не лунали розриви важких російських артилерійських снарядів. Чорна кіптява раз за разом здіймається у небо зі сторони Синьківки, за десяток кілометрів на північний схід від Куп’янська, де нині проходить передова. Заразом росіяни випускають реактивні ракети по Подолах - невеличкому, східному передмісті Куп’янська.

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Один із 122-во міліметрових боєприпасів влучив у сарай із сіном, господарська споруда спалахнула ніби сірник. Мешканців обійстя від непоправного урятував волонтерський обід. “Ми ходили, бо обіди привозять, хотіли пообідати. Ток вийшли, бачимо потрапило сюди і одразу сюди прибігли”, - розповідають господарі.

На ще одному дворі, кажуть сусіди, російські снаряди впали не вперше. Минулого разу постраждали лише город та споруди, а вже цього разу забрав життя господині. Урятувати 73-річну жінку не було жодного шансу, ворожий снаряд вибухнув просто біля її ніг.

Останній місяць росіяни оскаженіла, кажуть місцеві. “Вони озвіріли вже зовсім! Місяць вже напевно: там – там – там! - Ну, Куп'янськ зараз щодня обстрілюють”, - кажуть люди.

Через постійні ворожі обстріли, влада оголосила напередодні обов’язкову евакуацію дітей та маломобільних жителів Куп’янської громади. Чимшвидше це вдасться, кажуть люди, менше горя знатиме його рідне місто.

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