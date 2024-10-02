Обстріли Запоріжжя КАБами: куди "прилетіло" і які наслідки ударів (фото, відео)

У Запоріжжі кількість потерпілих зросла до 35 осіб, серед них троє дітей. Також стало відомо, що через атаку росіян загинув 70-річний чоловік. Такі наслідки обстрілу, який окупанти здійснили напередодні керованими авіаційними бомбами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Запоріжжі. Від вибуху повилітали вікна, фасад будівлі весь прошитий уламками, скрізь розкидана цегла, а з верхніх поверхів і досі летить будівельне сміття.

Пані Наталя дала ключі від своєї квартири надзвичайникам, аби ті забрали її собаку. В момент атаки жінка саме їхала до матері, коли над її головою почали летіти авіабомби. На місце вибуху одразу прибули медики, копи і рятувальники. Надзвичайники допомагали людям евакуюватися з будівлі.

Наслідки обстрілу

"Ми були вдома бо дитина вчиться, а нас онлайн уроки, ми сховалися в туалеті правило двох стін", - каже Тетяна.

Один чоловік загинув. Ще понад 20 звернулися до лікарів за допомогою, серед поранених 12 річна дитина. П'ятьох шпиталізували. Двоє потерпілих у тяжкому стані.

"Дві категорії влучань це промисловий обʼєкт і 5 локації житлової забудови. З каналізаційно насосної станції там було травмовано дві людини, одна на жаль загинула. Які оселі безпечні а які ні - визначать експерти", - каже голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Рятувальники вже почали обстежувати багатоповерхівки, а після почнуть розбирати потрощені балкони.

Порятунок людей після російського удару

Крім багатоповерхівки постраждали і приватні будинки за кілька вулиць звідси - по них ворог теж вгатив авіабомбою. Одна з осель розтрощена практично вщент, удар був такої сили що у наколишніх будинків повилітали вікна і позривало дахи.

Жителька Запоріжжя Алла не може прийти до тями. Каже, через росіян вже вимушено змінила житло 2 роки тому, її рідний будинок у Оріхові розбив ворожий снаряд, переїхала до Запоріжжя і от знову обстріл руйнує оселі.

Поки люди намагаються хоч якось привести до ладу квартири і подвіря, комунальні служби фіксують пошкодження і допомагають мешканцям потрощених будинків забивати вікна фанерою.

Рятувальні служби на місці удару

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ЗАПОРІЖЖЮ! КІЛЬКІСТЬ постраждалих і далі ЗРОСТАЄ

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