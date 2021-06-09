"Обстрілів менше, але бойові втрати є": Зеленський побував на передовій

Президент пообідав разом з бійцями в солдатській їдальні та вручив нагороди.

Зустрівся з бійцями, пояснив, що влада робить для миру в Україні, і відвідав позиції на передовій — президент Володимир Зеленський із робочим візитом поїхав до Донецької області.

Про це йдеться 9 червня у сюжеті ТСН.19:30.

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Зокрема, глава держави побував за 700 метрів від бойовиків, де останнім часом тривають ворожі обстріли. Після — пообідав разом з бійцями в солдатській їдальні.

Зеленський відзначив, що військовослужбовці, попри все, не втрачають бойовий дух, гарно озброєні та забезпечені всім необхідним. Бійцям президент вручив державні нагороди, На завершення закликав частіше приїжджати на фронт чиновників і депутатів, аби надихнутися героїзмом наших захисників.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів — вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати", — зазначив він.

Новини України: робочий візит Зеленського на Донбас – що робив президент

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вирушив з робочим візитом на Донбас.

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